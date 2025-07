FC St. Pauli muss wochenlang auf Neuzugang Jones verzichten

Alles in Kürze

Ricky-Jade Jones (22, l) hatte sich im Testspiel bei der SV Drochtersen/Assel an der Schulter verletzt und muss operiert werden. © WITTERS

Der Stürmer hatte am Samstag bei der 0:1-Testspielniederlage bei der SV Drochtersen/Assel die Schulter ausgekugelt, am Montag gab der Verein ein Update.

Demnach wird Jones in den kommenden Tagen an der linken Schulter operiert. Dies ergab eine Absprache mit der medizinischen Abteilung der Kiezkicker und den Verantwortlichen im Anschluss an eine Untersuchung.