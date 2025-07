St.-Pauli-Trainer verrät gute News: So geht es Kapitän Jackson Irvine

Alles in Kürze

Jackson Irvine (32) fehlt dem FC St. Pauli derzeit verletzungsbedingt, dennoch reist er mit ins Trainingslager. © Christian Charisius/dpa

Wie Trainer Alexander Blessin (52) am Rande der 0:1-Pleite bei Regionalligist SV Drochtersen/Assel erklärte, wird der Australier mit ins Trainingslager ins österreichische Flachau in der kommenden Woche fahren.

"Es sieht sehr gut aus", bekräftigte der 52-Jährige.

"Die letzte Untersuchung war positiv, er ist seiner Zeit voraus, nachdem es am Anfang Probleme gab." Irvine hatte sich April einen Haarriss im Fuß zugezogen und musste operiert werden.

Im Trainingslager soll der Kapitän, wie bereits im vergangenen Jahr, individuell trainieren. "Natürlich versuchen wir, die Intensität zu steigern. Das geschieht aber immer schmerzadaptiert", erläuterte Blessin.

Gegen Ende der Vorbereitung hoffe er, dass Irvine wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könne. Nach Flachau kommt Irvine aber noch aus einem anderen Grund mit. "Wir sind froh, dass wir ihn dabeihaben und er die neuen Jungs als Kapitän einführt", fuhr der Trainer weiter aus.

Ins gleiche Horn blies auch Hauke Wahl (31). "Es ist extrem wichtig für uns, dass der Kapitän im Trainingslager dabei ist. Da geht es auch um Integration der Jungs." Schließlich plane man während des Trainingslagers auch längere Gespräche im Mannschaftsrat.

Laut Wahl begegnen er und Irvine sich alle paar Tage im Trainingszentrum an der Kollaustraße. "Dann unterhalten wir uns. Er ist sehr wissbegierig und will natürlich dabei sein, was momentan leider nicht immer möglich ist."