St.-Pauli-Angreifer Martijn Kaars trifft ungewöhnliche Elfmeter-Entscheidung

Hamburg - Er hatte die Nerven! Martijn Kaars (26) hat mit seinem Elfmetertor in der Nachspielzeit dem FC St. Pauli einen hochverdienten Punkt gegen RB Leipzig gerettet. Im Anschluss verblüffte er mit einer Aussage.

St. Paulis Angreifer Martijn Kaars (26, l.) wurde in der Nachspielzeit rüde von David Raum (27) zu Fall gebracht. © WITTERS

Es lief bereits die Nachspielzeit, als der große Auftritt von Martijn Kaars folgte. Zunächst war der Niederländer nach einem Pass von Mathias Rasmussen (28) im Strafraum unglücklich, aber rüde von RB-Kapitän David Raum (27) zu Fall gebracht worden, anschließend schnappte er sich direkt den Ball.

"Wir haben schon in Dortmund einen Elfmeter-Moment gehabt, da wollte ich auch schießen", erklärte Kaars, der kurz Kontakt mit Eric Smith (29) und Jackson Irvine (32) hatte. "Es gab keine Diskussionen."

Ähnlich sah es auch Trainer Alexander Blessin (52). "Wir haben schon ein paar Spieler, die vorrangig sind, von daher war es schon klar, dass sich Martijn den Ball schnappt", gab er an.

Was folgte, war die pure Nervenstärke von Kaars, der noch einen Augenblick warten musste, weil der VAR den "klaren Elfmeter für mich" noch einmal checkte. Der 26-Jährige wählte von sich aus die linke Ecke, RB-Keeper Péter Gulácsi (35) war zwar noch dran, der Ball schlug aber ein und sorgte für eine ausgelassene Stimmung am Millerntor.