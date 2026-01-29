St.-Pauli-Blog: Kiezkicker reisen mit voller Kapelle nach Augsburg

St.-Pauli-Blog: Am Samstag will der FC St. Pauli an die starke Leistung aus dem Leipzig-Spiel anknüpfen. Personell gibt es kaum Veränderungen.

Hamburg - Nach dem starken Last-Minute-Remis gegen RB Leipzig steht am Samstag für den FC St. Pauli das nächste Spiel im Abstiegskampf an. Gegner ist der FC Augsburg. Personell dürfte es nur eine Änderung geben. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

29. Januar, 16.50 Uhr: Adam Dzwigala kehrt nach Gelbsperre zurück

Gegen RB Leipzig zeigte der FC St. Pauli am Dienstag im Nachholspiel eine starke Leistung und spulte insgesamt rund 128 Kilometer ab. Einige Profis klagten im Anschluss über kleinere Wehwehchen, ein Ausfall droht aber nicht. "Ich gehe davon aus, dass niemand ausfällt", machte Trainer Alexander Blessin (52) deutlich. Am Mittwoch hatte es wohl einige Spieler gegeben, die sich schlecht gefühlt hätten, einen Tag später habe dies aber schon wieder anders ausgesehen, so der 52-Jährige. Entsprechend dürfte gegen den FC Augsburg der gleiche Kader zur Verfügung stehen, wie am Dienstag. Wohl mit einer Änderung allerdings: Adam Dzwigala dürfte nach seiner Gelbsperre wieder zurückkehren, dafür dürfte Jannik Robatsch (21) wieder weichen. Weiterhin fehlen natürlich die seit längerer Zeit verletzten David Nemeth (24), Connor Metcalfe (26) und Andréas Hountondji (23).

Der FC St. Pauli kann gegen den FC Augsburg mit dem gleichen Kader wie gegen RB Leipzig rechnen. © WITTERS

29. Januar, 9.50 Uhr: So versteht sich Hauke Wahl mit Neuzugang Tomoya Ando

Tomoya Ando (27) legte gegen RB Leipzig ein starkes Startelf-Debüt für den FC St. Pauli hin. Von Mitspieler und Abwehrchef Hauke Wahl (31) gab es dafür ein Lob. "Super Spiel", sagte er. Vor allem in der ersten Halbzeit habe Ando viele Lösungen mit dem Ball gefunden. "Hinten raus ist er ein bisschen müde geworden, aber das darf man ihm nicht verübeln", so Wahl weiter. Schließlich hatte er Anfang Dezember das letzte Mal über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Generell fügte sich die japanische Abwehrkante gut bei den Kiezkicker ein, was aus Sicht des 31-Jährige nicht verständlich sei. "Er spricht kein bisschen die Sprache, kann kaum kommunizieren außer über Kenta", erklärte Wahl. "Das ist nicht einfach, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, die Sprache nicht zu sprechen und so zu spielen. Da ziehe ich den Hut vor." Viele Worte haben die beiden Defensivspieler aber noch nicht gewechselt. "Irgendwie lächeln wir uns schon ab und an mal ein bisschen an. Er ist ein guter Junge", ist Wahl überzeugt. "Ich habe mal einen Spaß über Kenta gemacht, da hat er gleich mitgelacht. Da hat er mich fast in den Schwitzkasten genommen, da habe ich ein bisschen doof geguckt." Künftig könnten die beiden öfter zusammen auflaufen, Ando ist mehr als nur eine Alternative in der Defensivreihe der Kiezkicker.

Hauke Wahl (31, r) war beeindruckt von Tomoya Ando (27). © WITTERS

28. Januar, 18.39 Uhr: Stürmer Taichi Hara offenbar vor Wechsel zu St. Pauli

Mit Joel Chima Fujita (23) und Tomoya Ando (26) hat St. Pauli bereits zwei Japaner in dieser Saison geholt, nun könnte der dritte folgen: Laut übereinstimmender Medienberichte stehen die Kiezkicker vor der Verpflichtung von Taichi Hara (26). Kyoto Sanga, der Arbeitgeber des Mittelstürmers, gab bereits eine Mitteilung heraus, dass der 26-Jährige den Klub verlassen und zu einem ausländischen Verein wechseln wolle. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. Mit dem 1,91 Meter großen Angreifer würde der FCSP auf die anhaltende Offensivflaute reagieren. Gut für die Hamburger: Haras Vertrag läuft am 31. Januar aus, er wäre also ablösefrei zu haben.

Der japanische Mittelstürmer Taichi Hara (26) soll vor einem Wechsel zum FC St. Pauli stehen. © IMAGO/AFLOSPORT

28. Januar, 17.30 Uhr: Danel Sinani zwischen Lob und Kritik

Auch Danel Sinani (28) war einer, der sich über einen Startelf-Platz gegen Leipzig freuen durfte. Nach einer Verletzungspause zum Jahresstart war es sein zweiter Einsatz 2026. Im Stadtderby gab ihm Alexander Blessin (52) ab der 65. Minute eine Chance. Letzterer zeigte sich auch soweit zufrieden mit der Leistung des Luxemburgers - auch, wenn der 28-Jährige die ein oder andere Entscheidung im Spiel beim nächsten Mal etwas besser überdenken sollte. Das waren sich sowohl Spieler als auch Trainer einig. "Ich ärgere mich selber [...]. Diese zwei Bälle, die ich einfach so verschenke. Eben diese Entscheidungen, die ich eigentlich auch besser treffen muss", reflektierte Sinani nach der Partie am Mikrofon in den Katakomben. Blessin analysierte seinen Auftritt nach dem 1:1-Remis ebenso aus zwei Perspektiven. "In dieser Schwächeperiode, hat er weniger Bälle festgemacht und so auch die Pässe nicht richtig angebracht hat - das, was uns aber am Anfang extrem geholfen hat, das war genau diese Ballsicherheit, seinen Körper dazwischen bringen, sich faulen zu lassen, dann eine Lösung zu finden und aber im Offensivspiel auch wieder den Pass nach vorne zu suchen. Das hat er, finde ich, schon gut gemacht."

Danel Sinani (28. M.) lieferte in der Partie gegen RB Leipzig eine gute Leistung ab, erkannte seine Fehler im Anschluss aber selbst. © WITTERS

28. Januar, 11.45 Uhr: Manolis Saliakas verdient zurück in der Startelf

Manolis Saliakas (29) hatte lange auf diesen Einsatz gewartet. Und ihn nicht nur verdient, sondern sich wohl auch hart erarbeitet, bestätigte Alexander Blessin nach dem 1:1-Remis gegen RB Leipzig am Dienstagabend. "Er hat nie den Kopf hängen lassen und deswegen hatte er es jetzt auch verdient", betonte der Kiezcoach nach Abpfiff. Und der Grieche hat seinen ersten Einsatz seit dem 1. November, und dann gleich von Beginn an, alles in allem gut genutzt und brachte vor allem wichtige Dynamik über die rechte Seite. Dass der Verteidiger so lange nicht auf dem Platz mit dabei war, habe zwei Gründe, so Blessin. Zum einen hätte es Arkadiusz Pyrka (23) zuletzt auf dieser Position einfach "gut gemacht", zum anderen habe Saliakas wegen einer Verletzung bereits zwei Mal eine komplette Vorbereitung verpasst, was die Rückkehr natürlich erschwere.

Manolis Saliakas (29, r.) brachte in der Partie gegen RB Leipzig bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit Langem ordentlich Dynamik über die rechte Seite. © WITTERS

27. Januar, 17.05 Uhr: FC St. Pauli gibt Leih-Angebot für Rodrigo Castillo ab

Der FC St. Pauli sucht händeringend nach einer Verstärkung für den Sturm. Laut dem argentinischen Sport-Journalisten Uriel Lugt sollen die Kiezkicker ein Auge auf Rodrigo Castillo (26) vom Lanus geworfen haben. Der abstiegsbedrohte Bundesligist soll demnach ein Leih-Angebot abgegeben haben, was Lanus aber ablehnte. Inwiefern der Argentinier, der erst im Sommer gewechselt war und in dieser Saison sieben Tore in 16 Partien erzielte, eine Sofort-Verstärkung wäre, ist fraglich. Immerhin wäre es seine erste Station außerhalb Argentiniens.

Der FC St. Pauli soll ein Angebot für Stürmer Rodrigo Castillo (26) abgegeben haben. © IMAGO / Photosport

27. Januar, 9.20 Uhr: Holt St. Pauli auch jemanden für den Sturm?

"Noch ist das Transferfenster ja offen", grinste St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin (52) bei der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen RB Leipzig am Dienstagabend. Ist da etwa Verstärkung für den Sturm in Aussicht? Zuletzt hatte man Mathias Rasmussen (28) für das zentrale Mittelfeld verpflichtet, für die Abwehr kam Tomoya Andō (27) dazu. Man habe zuletzt viele Ausfälle auf unterschiedlichen Positionen gehabt, bei denen man nun einfach eine gewisse Flexibilität habe. Ob Sportchef Andreas Bornemann (54) aktuell auch in Gesprächen mit einem neuen Stürmer ist, bleibt offen. Blessins Reaktion zu entnehmen, scheint es allerdings höchstwahrscheinlich zu sein.

Wird die Freude bei Sportchef Andreas Bornemann (54, l.) und Trainer Alexander Blessin (52) wegen eines erfolgreichen Stürmertransfers bald groß sein? © Marcus Brandt/dpa

26. Januar, 18.59 Uhr: Scott Banks setzt Leihe beim Barnsley FC fort

Für Scott Banks nimmt die Zeit beim englischen Drittligisten FC Blackpool ein Ende. Der 24-Jährige läuft fortan für den Ligakonkurrenten Barnsley FC auf. Dort soll der Flügelspieler weitere Spielpraxis sammeln. Banks schloss sich Blackpool im Sommer 2025 auf Leihbasis an und stand 14 Mal auf dem Platz. Dabei gelang dem Schotten ein Treffer. Der 24-Jährige wechselte im August 2023 zunächst leihweise zum FC St. Pauli und wurde im Sommer 2024 fest von Crystal Palace verpflichtet. Für die Kiezkicker kommt Banks bislang auf 16 Einsätze.

Scott Banks (24) läuft fortan für den englischen Drittligisten Barnsley FC auf. © WITTERS

24. Januar, 20.05 Uhr: Morgan Guilavogui vor Wechsel in die MLS

Der FC St. Pauli hat lange von der Rückkehr von Morgan Guilavogui (27) geträumt, doch der Franzose hat sich für einen Wechsel nach Amerika in die MLS entschieden. Wie das Abendblatt berichtet, soll der 27-Jährige bei Real Salt Lake City einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Der US-Klub soll eine Ablöse von sechs Millionen Euro plus Boni geboten haben, eine Summe, die St. Pauli keineswegs hätte aufbringen können. Sportchef Andreas Bornemann (54) wird sich anderweitig nach einer Verstärkung für die Offensive umgucken müssen.

Morgan Guilavogui (27, l.) wird wohl nicht zum FC St. Pauli zurückkehren, sondern in die MLS wechseln. © WITTERS

24. Januar, 17.22 Uhr: Ricky-Jade Jones sprintet zu neuem Saison-Bestwert

St. Paulis Sprint-Maschine Ricky-Jade Jones (23) hat im Derby gegen den HSV einen neuen Saison-Bestwert aufgestellt. Der Angreifer wurde mit 36,46 km/h geblitzt, so schnell war in dieser Spielzeit noch kein anderer Profi unterwegs. Aufgestellt hatte Jones ihn nach einer eigenen Ecke, als er bei dem darauffolgenden Konter des HSV nach hinten eilte und eine Flanke im eigenen Strafraum per Kopf klärte.

Ricky-Jade Jones (23, r.) stellte den HSV mit seiner Geschwindigkeit vor große Probleme. © WITTERS

24. Januar, 14.01 Uhr: Adam Dzwigala gesperrt - das sind die Alternativen

Der FC St. Pauli muss am Dienstag im Nachholspiel gegen RB Leipzig auf Adam Dzwigala (30) verzichten. Der Pole sah gegen im Derby gegen den HSV seine fünfte gelbe Karte. Alternativen hat Trainer Alexander Blessin (52) vor allem zwei. Zum Einen könnte Winter-Neuzugang Tomoya Ando (27) sein Startelf-Debüt feiern. Gegen den BVB zeigte der Japaner bereits gute Ansätze. Auf der anderen Seite könnte Eric Smith (29) wieder zurück ins Abwehrzentrum rücken und damit Hauke Wahl (31) auf seine angestammte Position rechts in der Dreierkette. Dies ist nach der Verpflichtung von Mathias Rasmussen (28) sogar die wahrscheinlichste Variante. Blessin wollte sich unmittelbar nach dem Derby noch nicht in die Karten schauen lassen.

Adam Dzwigala (30, l) sah im Derby seine fünfte gelbe Karte und fehlt damit am Dienstag im Nachholspiel gegen RB Leipzig. © WITTERS

22. Januar, 13.49 Uhr: Eintracht Frankfurt soll Interesse an Alexander Blessin haben

Eintracht Frankfurt ist nach dem Rausschmiss von Dino Toppmöller (45) auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut Bild beschäftigen sich die Adler neben Favorit Marco Rose (49) auch mit Sandro Schwarz (47), Tobias Strobl (38) und Alexander Blessin (52). Der aktuelle Trainer des FC St. Pauli lehrte der Eintracht vor zwei Jahren im Conference-League-Achtelfinale das Fürchten und setzte sich mit Union Saint-Gilloise durch. Dies scheint bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob überhaupt etwas an dem Gerücht dran ist.

Alexander Blessin (52) wird neben vielen anderen Trainern mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. © WITTERS

21. Januar, 15.45 Uhr: St.-Pauli-Coach stellt Rückkehr von Irvine in Aussicht

Gute Personal-Nachrichten bei St. Pauli: Kapitän Jackson Irvine (32) könnte beim Stadtderby gegen den HSV am Freitag wieder im Kader stehen, wie Coach Alexander Blessin (52) auf der Pressekonferenz am Mittwoch verkündete. Der Australier sei zwar noch "in der Testphase", wie der Trainer es ausdrückte, die Belastungsproben seien aber gut gelaufen. Dennoch müsse man aufpassen, wie Irvines Körper in den nächsten Tagen und Wochen reagiere. Gerade mit Blick auf solch ein Highlight-Spiel sei die Präsenz des Kapitäns in der Kabine und auf der Bank allerdings enorm wichtig. Auch Danel Sinani (28) könnte in den Kader zurückkehren. Hinter einem Einsatz von Connor Metcalfe (26) stehe hingegen noch ein größeres Fragezeichen, so Blessin.

Jackson Irvine (32) stand am Dienstag überraschend beim FC St. Pauli auf dem Trainingsplatz - und könnte am Freitag im Kader sein. © WITTERS

21. Januar, 6.20 Uhr: Schiedsrichter-Boss Knut Kircher gibt Fehlentscheidung zu

Schiedsrichter-Boss Knut Kircher (56) hat auf einem Treffen mit Journalisten über zwei strittige Entscheidungen vom vergangenen Spieltag gesprochen, darunter war auch das brutale Foul von Nico Schlotterbeck (26) an Arkadiusz Pyrka (23). Der BVB-Profi hatte während der Partie nur die gelbe Karte gesehen - ganz zum Entsetzen von Trainer Alexander Blessin (52). "Wie Schlotterbeck da reingeht, da ist alles gegeben: Er spielt den Ball nicht, knöchelhoch – da ist im Normalfall der Fuß ab und dann sprechen wir darüber, dass es nach einer Viertelstunde eine Rote Karte ist." Nun hat Kircher deutlich gemacht, dass er zwar froh sei, dass diese Szene, wie auch das Foul von Leipzigs Nicolas Seiwald an Bayern-Profi Leon Goretzka, gleich bewertet worden waren, doch letztlich hätte er sich eine härtere Konsequenz gewünscht. "Allerdings wäre mir noch lieber gewesen, wir hätten es einheitlich richtig gemacht", gab er zu und sprach sich für die Rote Karte aus und den entsprechenden Eingriff des VAR.

Schiedsrichter-Boss Knut Kircher (56) hat sich zum brutalen Foul von Nico Schlotterbeck an Arkadiusz Pyrka geäußert. © Arne Dedert/dpa

20. Januar, 15.42 Uhr: So baute Hauke Wahl Ricky-Jade Jones wieder auf

Vor dem Derby gegen den HSV wurde Hauke Wahl (31) auf Ricky-Jade Jones (23) angesprochen und inwiefern das Team ihn aufbauen musste. Die Antwort war eindeutig. "Klar war Ricky enttäuscht, das ist normal, wenn man denkt, dass man schuld ist", erklärte Wahl. "Aber das ist Quatsch, es nicht seine Schuld." Fußball sei eben ein Fehlersport, so der Abwehrspieler. "Das haben wir ihm auch mehrfach gesagt." Man gewinne und verliere gemeinsam, machte Wahl deutlich. "Natürlich tat er einem leid und er war auch geknickt. Aber er hat genug Zustimmung von uns bekommen."

Die Kiezkicker um Hauke Wahl (31, l) mussten Ricky-Jade Jones (23) nach dem BVB-Spiel ein wenig aufbauen. © WITTERS

20. Januar, 13.50 Uhr: Jackson Irvine zurück auf dem Trainingsplatz

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine hat am Dienstag überraschend am Training teilgenommen. Der Australier machte bei Pass- und Spielübungen mit, verließ nach einer guten Dreiviertelstunde aber wieder den Rasen. Weiterhin fehlten Ben Voll und Connor Metcalfe, Danel Sinani trainierte ebenfalls nur dosiert mit.