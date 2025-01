FC St. Pauli: Darum ist Eggestein nicht nur als Torschütze wichtig

Johannes Eggestein (26) kehrte beim FC St. Pauli zurück und wurde direkt zum Matchwinner. © WITTERS

Die 0:1-Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum hatte der 26-Jährigen noch aufgrund eines Magen-Darm-Infekts verpasst, gegen Heidenheim kehrte er jedoch sofort wieder zurück in die Startelf - und leitete mit seinem Elfmeter-Tor zum 1:0 den Sieg ein.

"Nach der Niederlage in Bochum war heute schon ein bisschen Druck da", gestand Eggestein. "Wir wollten in Heidenheim richtig Druck machen, was man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen hat." St. Pauli hatte die Partie voll im Griff, ließ defensiv nichts zu und kontrollierte die Partie.

Nach einer schönen Kombination kam Manolis Saliakas (28) zu Fall, Elfmeter. Trotz seines Fehlschusses vor der Winterpause in Stuttgart zögerte Eggestein nicht lange, schnappte sich den Ball und traf sicher zur Führung.

Es war sein dritter Saisontreffer, in Summe betrachtet eher ein mittelmäßiger Wert, doch die Bedeutung des Angreifers für die Kiezkicker geht weit darüber hinaus. Eggestein leitete wie gewohnt das Pressing ein, dirigierte vor allem lautstark die beiden Neuzugänge James Sands (24) und Noah Weißhaupt (23).