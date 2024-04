FC St. Pauli: David Nemeth feiert Startelf-Comeback nach sechs Monaten - "Super Gefühl"

Hamburg - Auf diesen Moment musste er lange warten! Knapp sechs Monate nach seinem letzten Startelf-Einsatz für den FC St. Pauli durfte Abwehrspieler David Nemeth (23) am Sonntag erstmals wieder von Beginn an ran.

St.-Pauli-Profi David Nemeth (23) kämpfte sich wie die gesamte Mannschaft in die Partie. © Imago / Eibner

Nach der Verletzung von Eric Smith (27) am Mittwoch im Training hatte es sich bereits ein wenig angedeutet, der Österreicher wurde von Trainer Fabian Hürzeler (31) in die Dreierkette beordert. So wie auch am Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg über Hannover 96.

"Es hatte sich im Laufe der Woche abgezeichnet, dass ich spielen werde", erklärte Nemeth, der von einem "super Gefühl" sprach, endlich wieder auf dem Rasen gestanden zu haben. Zuletzt war er für zwei Minuten Ende September beim 3:1-Sieg über Schalke 04 zum Einsatz gekommen.

Der Abwehrspieler hat zum einen das große Problem, dass auf seiner Position eine extrem starke Konkurrenz vor ihm ist, zum anderen wurde er aber auch immer wieder vom Verletzungspech verfolgt.

"Er hat sich nie hängen gelassen und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt", lobte Hürzeler den 23-Jährigen, der wusste, dass es für ihn nicht leicht gewesen ist. "Er ist persönlich für sich auch durchs Feuer gegangen."



Der Trainer hätte auch kein Problem gehabt, ihn schon früher ins Team reinzuwerfen. "Ich sehe ihn im Training, er ist ein Wettkampftyp und hat sich das verdient."