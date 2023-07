FC St. Pauli: Der Kampf um die Startelf-Plätze tobt, Trainer Hürzeler hat die Qual der Wahl

Hamburg - Nicht mehr lange, dann rollte in der zweiten Liga endlich wieder der Ball! Für den FC St. Pauli startet die Saison am 29. Juli (13 Uhr) mit dem Auswärtsspiel auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Bis dahin tobt bei den Kiezkickern auf einigen Positionen noch der Konkurrenzkampf.

Offen ist hingegen der Zweikampf zwischen Jakov Medic (24) und Hauke Wahl (28). Während der Kroate immer noch als Wechselkandidat in die erste Liga gilt, hat sich die Verpflichtung aus Kiel bislang gut präsentiert und ist sicher nicht ans Millerntor gewechselt, um sich auf die Bank zu setzen.

Rechts in der Abwehrreihe ist Manolis Saliakas (26) gesetzt. Auf der anderen Seite liefern sich Lars Ritzka (25) und Neuzugang Philipp Treu (22) nach dem Abgang von Leart Paqarada (28) zum 1. FC Köln ein heißes Duell um seine Nachfolge.

Anhand der Leistungen in den Testspielen könnte man meinen, im Tor sei ein Zweikampf zwischen der bisherigen Nummer eins, Nikola Vasilj (27) und seinem Vertreter Sascha Burchert (33) ausgebrochen. Doch Trainer Fabian Hürzeler (30) nahm bereits im Trainingslager einer aufkommenden Diskussion den Wind aus den Segeln und erklärte, dass der Bosnier auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen wird.

Als Kapitän ist Jackson Irvine (30) im Mittelfeldzentrum gesetzt. © Michael Schwartz/dpa

Und dann ist da ja auch noch David Nemeth (22)! Der Österreicher fiel in der Vorsaison lange Zeit aus und will nun wieder angreifen. Ob er allerdings an den bisherigen Kräfte-Verhältnissen rütteln kann, bleibt abzuwarten.

Eine Reihe davor ist alles klar. Kapitän Jackson Irvine (30) und Marcel Hartel (27) sind im Zentrum gesetzt. Auf den Außenbahnen haben derzeit Elias Saad (23) und Oladapo Afolayan (25) die Nase vorne. Im Hintergrund lauern allerdings Neuzugang Danel Sinani (26) und Connor Metcalfe (23) auf ihre Chancen.

Ganz vorne drin ist das Rennen offen. Johannes Eggestein (25), David Otto (24), Etienne Amenyido (25) und Neuzugang Andreas Albers (33) melden alle Ansprüche an, um gegen die Roten Teufel von Beginn an auf dem Platz zu stehen.

Ein Fingerzeig, wer gegen die Roten Teufel auf dem Platz stehen wird, dürfte die Partie am Samstag gegen Hapoel Tel Aviv (15 Uhr) werden. Trainer Hürzeler deutete bereits an, dass er bei der Generalprobe die Elf auf den Platz schicken will, die auch eine Woche später das erste Saisonspiel absolvieren soll.