St. Paulis Neuzugang Treu: "Ich kann hier noch viel lernen!"

Neuzugang Philipp Treu (22) im Trainingszentrum am Ball. Bei seinem neuen Verein will er noch viel lernen. © Michael Schwartz/dpa

Neuzugang Philipp Treu nutzt die Vorbereitungszeit bei Fußball-Zweitligist FC St. Pauli, um die Feinheiten des Hamburger Spiels einzustudieren.

"Hier wird sehr viel Wert darauf gelegt, welchen Fuß man anspielt, wie man den Ball dann annimmt und mit welchem Fuß es weitergeht", sagte Treu in einem Interview des Clubs am Samstag. "Ich kann hier noch viel lernen. Das ist auch ein Punkt, warum ich zum FC St. Pauli gekommen bin."

Der 22-Jährige spielte zuletzt bei Drittliga-Club SC Freiburg II. In der vergangenen Saison absolvierte Treu 32 Einsätze in der 3. Liga. "Ich wurde vom ersten Tag an richtig gut aufgenommen", sagte Treu mit Blick auf seinen neuen Verein. "Wir sind schon in den drei Wochen sehr zusammengewachsen."

In Freiburg spielte Treu meist auf der rechten Seite. In Hamburg kommt der gebürtige Heidelberger bislang überwiegend über die linke Seite. "Ich bin flexibel einsetzbar, habe damit kein Problem", sagte Treu. "In Freiburg habe ich einige Male auch links gespielt, als ein Teamkollege ausgefallen ist."