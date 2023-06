St.-Pauli-Keeper Burchert nimmt seine Rolle an: "Wenn einer besser ist"

Sascha Burchert (33) nimmt seine Rolle beim FC St. Pauli als zweiter Torwart an. © Christian Charisius/dpa

Durch das Fehlen seines Kontrahenten kommt der 33-Jährige aktuell sogar in der Vorbereitung zu einigen Einsätzen, so auch auf der dreitägigen Schottland-Reise. "Wir haben die Zeit optimal genutzt", blickte er auf den Trip und das Testspiel gegen den dortigen Dunfermline Athletic (3:0) am Montag nach der Trainingseinheit zurück. "Wir haben ein geiles Spiel gehabt und ein bisschen was vom Land gesehen."

Dass der Trip auf die Insel keine Klassenfahrt war, hatte Trainer Fabian Hürzeler (30) bereits im Vorfeld verdeutlicht. Buchert unterstrich dies noch einmal. "Die Spiele werden schon als Härtetest gesehen, wo es um den Ist-Zustand geht. Wir müssen das Maximale abrufen, nur so sehen wir, wo es Optimierungsbedarf gibt", erklärte der Keeper.

Glücklicherweise gibt es diesen innerhalb des Kaders in diesem Jahr nur auf wenigen Positionen. "Es ist ein Vorteil, dass früh signalisiert worden ist, dass das Gerüst steht", versicherte Burchert. "Wir haben schon in der Rückrunde eine gute Energie entwickelt und sind gewappnet."

Einen großen Anteil an der starken Serie hatte sein Konkurrent. "Niko hat eine super Rückrunde gespielt", lobte er Vasilj. "Wenn einer genauso gut oder besser ist, dann ist es so."