FC St. Pauli: Elias Saad meldet sich nach Tunesien-Frust mit Treffer zurück

Elias Saad (25) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den FC St. Pauli. © Imago / Jan Huebner

Bei der tunesischen Nationalmannschaft musste Saad noch auf der Bank Platz nehmen und zusehen, wie seine Teamkollegen zwei Siege in der WM-Qualifikation einfuhren. Sein Trainer in der Heimat, Alexander Blessin (51), war darüber nur bedingt glücklich. "Das ist suboptimal, aber so konnte er sich immerhin nicht verletzen", hatte der 51-Jährige vor der Partie in der bayrischen Hauptstadt erklärt.

Und so konnte Saad mit einer gewissen Frische und Portion Wut in die Partie gegen den Rekordmeister gehen. Blessin beorderte seinen Flügelstürmer in die Startelf und gab ihm die große Bühne, um sich für künftige Einsätze in der Nationalelf zu empfehlen. Nach einer guten Stunde sah es so aus, als würde dem 25-Jährige dies auch gelingen. Saad schoss den zwischenzeitlichen Ausgleich.

"Die Vorlage von Manos war perfekt und ich stand etwas überraschend sehr frei", beschrieb er seinen Treffer. "Endlich konnte ich mal wieder ein persönliches Erfolgserlebnis feiern."

Saad war nach Niels Tune-Hansen (1977), Franz Gerber (1977), Jens Duve (1989), Ralf Sievers (1991) und Oliver Schweissing (1996) der erst sechste St.-Pauli-Spieler überhaupt, dem ein Treffer in München gelang.