FC St. Pauli empfängt den 1. FC Magdeburg: Alle wichtigen Infos zur Partie

Hamburg - Wahrt der FC St. Pauli seine weiße Weste gegen den 1. FC Magdeburg? Am Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Kiezkicker den Überraschungszweiten am Millerntor. Bislang verloren die Boys in brown keines der sieben Duelle, gewannen sogar sechs von denen. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu der Partie für Euch auf einen Blick zusammengefasst.