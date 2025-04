FC St. Pauli nimmt noch keine Glückwünsche entgegen: "Was willst du damit?"

Bremen - Jetzt muss schon vieles schieflaufen! Der FC St. Pauli hat mit dem 0:0 am Sonntag bei Werder Bremen einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Kiezkicker zeigten an der Weser allerdings zwei unterschiedliche Gesichter.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (51) nimmt noch keine Glückwünsche entgegen. © Carmen Jaspersen/dpa

Gebannt richtete sich der Blick von Trainer Alexander Blessin (51) nach getaner Arbeit auf die Tabelle. Neun Punkte und eine um 19 Treffer bessere Tordifferenz als Holstein Kiel auf Rang 17 konnte er dort erkennen. Der direkte Abstieg dürfte kein Thema mehr sein. Von Glückwünschen wollte der 51-Jährige aber noch nichts wissen.

"Was willst du damit?", stellte er die Gegenfrage. "Ich hasse die Relegation und will die auf jeden Fall vermeiden. Die ist genauso schlimm." Auf besagten Platz hat St. Pauli sechs Zähler und eine 17 Treffer bessere Tordifferenz als der 1. FC Heidenheim. Viel fehlt also nicht mehr, dass er demnächst die Glückwünsche entnehmen wird.

Gegen Bremen zumindest zeigte sein Team wieder eine ansprechende Leistung, vor allem in den ersten 45 Minuten. "Wir haben viel investiert und waren oft in guten Positionen", urteilte Kapitän Eric Smith (28). Was eben wieder einmal fehlte, war das Tor. "Wir konnten die Angriffe aber nicht mit einem Abschluss beenden."

Blessin bemängelte daher die Klarheit im letzten Drittel. "Wir hätten bei der tiefstehenden Sonne das ein oder andere Mal auch abschließen können, dann wäre es gefährlich geworden", ärgerte er sich über die Verspieltheit seiner Offensive.