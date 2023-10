FC St. Pauli empfängt den 1. FC Nürnberg: Alle Infos zum Zweitliga-Topspiel

Hamburg - Hält der Siegeszug weiter an? Der FC St. Pauli empfängt am Samstagabend (20.30 Uhr) im dritten Zweitliga-Topspiel in Folge den 1. FC Nürnberg . Mit einem Erfolg könnten die Kiezkicker als Tabellenführer in die anstehende Länderspielpause gehen. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch auf einen Blick zusammen gefasst.

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) gab gegen den 1. FC Nürnberg sein Debüt als Cheftrainer im Januar dieses Jahres. © Daniel Karmann/dpa

Die letzte Saison



Zwei Spiele, zwei Siege! So lautet die Ausbeute von St. Pauli gegen den FCN. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewann die Mannschaft noch unter Trainer Timo Schultz (46) am Millerntor mit 3:2 (3:0). Die Boys in brown spielten sich in einen Rausch und lagen durch Jackson Irvine (24. Minute), Leart Paqarada (37./Elfmeter) und Lukas Daschner (39.) zur Pause mit 3:0 in Front.

Der Club gab sich jedoch nicht auf und verkürzte direkt nach Wiederanpfiff durch Kwadwo Duah (46.). Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit von Enrico Valentini kam allerdings zu spät.

Im Rückspiel stand Fabian Hürzeler (30) das erste Mal hauptverantwortlich an der Seitenlinie für die Kiezkicker. Mit einem Kopfballtreffer nach 33 Minuten entschied Jakov Medic (25) die Partie im Nürnberger Frankenstadion für die Gäste aus Hamburg.

Die Formkurve

St. Pauli ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Auf dem Papier stehen vier Siege und vier Unentschieden, was am Ende die Tabellenführung und die beste Abwehr der zweiten Liga bedeutet. Saisonübergreifend sind die Kiezkicker sogar schon seit 13 Partien ohne Niederlage.

Nürnberg hat sich nach einem schwierigen Start gefangen. Nach der Länderspielpause holte die Mannschaft von Trainer Christian Fiel (43) einen Sieg und zwei Remis.