01.02.2025 07:00 FC St. Pauli empfängt den FC Augsburg: Alle Infos zum Rückrunden-Topspiel

Der FC St. Pauli empfängt am Samstag den FC Augsburg. Beide Teams sind in der Rückrunde noch ohne Punktverlust. Welche Serie reißt am Millerntor?

Von Robert Stoll

Hamburg - Erster gegen Zweiter! Wenn am Samstag (15.30 Uhr) der FC St. Pauli den FC Augsburg empfängt, treffen die beiden besten Rückrundenteams aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst. Das Hinspiel verlor der FC St. Pauli um Carlo Boukhalfa (r.) gegen den FC Augsburg und Frank Onyeka klar mit 1:3. © Harry Langer/dpa Die voraussichtlichen Aufstellungen FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Smith, Wahl - Saliakas, Irvine, Sands, Treu, Guilavogui, Weißhaupt - J. Eggestein Es fehlen: Metcalfe (Adduktorenprobleme), Mets (Patellasehnenprobleme), R. Wagner (Aufbautraining), Zoller (Muskelverletzung), Ritzka (muskuläre Probleme) FC St. Pauli VAR-Revolution am Millerntor! So denkt St.-Pauli-Trainer Blessin darüber FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis - Claude-Maurice, Rexhbecaj - Essende Es fehlen: Kabadayi (Außenmeniskus-OP), Oxford (Aufbautraining nach Long COVID), Pedersen (Aufbautraining nach Leisten-OP) Die Bilanz Bislang gab es neun Duelle zwischen den Kiezkickern und den Fuggerstädtern. Der FCA hat dabei klar die Oberhand und konnte fünf Partien gewinnen, St. Pauli hingegen nur zwei. Aber: Am Millerntor sind die Boys in Brown seit drei Vergleichen unbesiegt. Das letzte Heimspiel gewann im Jahr 2010 St. Pauli durch einen Doppelpack von Marius Ebbers und einen Treffer von Mathias Lehmann mit 3:0. Das Hinspiel in Augsburg endete 3:1 für den Gastgeber. Marius Wolf (47.) und Philipp Tietz (66.) hatten den FCA in Führung gebracht, ehe Carlo Boukhalfa den Anschlusstreffer besorgte (74.). In der Nachspielzeit traf Yusuf Kabadayi (90.+6) zum Endstand. FC St. Pauli gegen FC Augsburg: Trainer erwarten ein intensives Duell FCSP-Coach Alexander Blessin (51, l.) und FCA-Trainer Jess Thorup (54) erwarten ein intensives Duell am Millerntor. © Fotomontage: Tom Weller/dpa (2) Das sagen die Trainer FCSP-Coach Alexander Blessin (51) über die Fuggerstädter: "Gerade gegen solche Mannschaften, die mit einer hohen Intensität spielen und zweikampfstark sind, müssen wir an unsere Grenzen gehen. Augsburg hat auch spielerische Mittel, und diese Kombination zeichnet sie gerade aus. Es wird sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken." FCA-Trainer Jess Thorup (54) über die Kiezkicker: "Das wird ein ganz schwieriges Spiel. Sie haben beide Partien in der Rückrunde gewonnen, das wird eine ganz heiße Atmosphäre. Sie spielen einen sehr guten Fußball. Für mich ist es ein 50:50-Spiel" FC St. Pauli St. Pauli vor Verpflichtung von belgischem Abwehrspieler, Youngster kriegt Profivertrag Der TAG24-Tipp Die Siegesserie der beiden Mannschaften endet. St. Pauli und Augsburg trennen sich 1:1-Unentschieden. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 19 58:16 48 2 Bayer 04 Leverkusen 19 46:26 42 3 Eintracht Frankfurt 19 44:26 37 4 VfB Stuttgart 19 36:28 32 5 RB Leipzig 19 34:29 32 6 1. FSV Mainz 05 20 33:24 31 7 SV Werder Bremen 20 34:36 30 8 VfL Wolfsburg 19 42:34 28 9 Borussia Mönchengladbach 19 30:29 27 10 SC Freiburg 19 26:36 27 11 Borussia Dortmund 19 34:33 26 12 FC Augsburg 19 23:34 25 13 FC St. Pauli 19 17:21 20 14 1. FC Union Berlin 19 16:27 20 15 TSG 1899 Hoffenheim 19 25:37 18 16 1. FC Heidenheim 19 24:40 14 17 Holstein Kiel 19 28:48 12 18 VfL Bochum 1848 19 17:43 10 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

