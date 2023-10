FC St. Pauli empfängt den KSC: Alle Infos zum Spiel am Millerntor

Hamburg - Gibt es in dieser Saison einen Sieger? Am Samstag (13 Uhr) empfängt der FC St. Pauli den Karlsruher SC am heimischen Millerntor. Nach zwei Remis in der Vorsaison wollen die Kiezkicker mit einem Sieg die Tabellenführung festigen. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch.

Seit mittlerweile 15 Partien sind die Kiezkicker ohne Niederlage. Nach vier Siegen in Folge gab es am vergangenen Spieltag beim SC Paderborn erstmals wieder ein Remis (2:2). Die letzte Niederlage stammt ausgerechnet aus dem Derby beim HSV (3:4) am 21. April, fünf Tage zuvor setzte es gegen Eintracht Braunschweig die bislang letzte Heimpleite (1:2).

Das Rückspiel am letzten Spieltag verlief ein wenig langweiliger. Erneut traf Schleusener zur Karlsruher Führung (45.+2). Leart Paqarada sorgte in seinem letzten Spiel für St. Pauli für den 1:1-Endstand (58.).

Nach Wiederanpfiff brachte HSV-Leihgabe Mikkel Kaufmann den KSC wieder in Front (50.), ehe Lukas Daschner bereits in der 61. Minute den Schlusspunkt setzte.

Seit dieser Saison neu im Wildpark: Ex-Bundesliga-Star Lars Stindl (35, l) und der ehemalige St.-Pauli-Angreifer Igor Matanovic (20). © Jürgen Kessler/dpa

Player-to-watch

Auf der einen Seite richten sich die Blicke natürlich auf Rückkehrer Igor Matanovic (20), der 13 Jahre lang für den FC St. Pauli spielte und nun von Eintracht Frankfurt an den KSC ausgeliehen ist. Der 20-Jährige absolvierte bislang acht Zweitliga-Spiele, drei von Beginn an, und hatte mit einem Tor und einer Vorlage großen Anteil am 3:0-Sieg über Schalke am vergangenen Sonntag.

Und auf der anderen Seite ist da natürlich Lars Stindl (35). Der Offensivspieler hat in seiner Vita 376 Erstliga-Partien für den KSC, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach stehen, in denen 85 Tore erzielte und 71 Vorlagen liefert.

In dieser Saison traf er in neun Zweitliga-Begegnungen zweimal und bereitete genauso viele Treffer vor.

In seiner Karriere traf er fünfmal auf die Kiezkicker, zweimal gewann er, dreimal unterlag er. In der Spielzeit 2015/16 trat er in der ersten Runde mit Gladbach am Millerntor an und erzielte beim 4:1-Sieg einen Doppelpack.

Das sagen die Trainer

FCSP-Coach Fabian Hürzeler (30) über den KSC: "Mit dem KSC kommt ein Team mit Selbstvertrauen. Sie haben richtig Qualität im Mittelfeld. Sie haben gute Tiefenläufe. Mit Igor und Schleusener haben sie zudem auch gute Spieler in der Box. "Es hat mir imponiert, wie sie gegen Schalke aufgetreten sind. Sie haben klare Abläufe. Es wird ein großer Test. Wir freuen uns auf das Spiel."

KSC-Trainer Christian Eichner (40) über die Kiezkicker: "In diesem Kalenderjahr ist St. Pauli wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga. Sie haben sehr klare Abläufe in ihrem Spiel und verfolgen auf dem Feld stets einen klaren Plan."

Der TAG24-Tipp



Das Millerntor bleibt eine Festung, der FC St. Pauli weiter ungeschlagen. Die Kiezkicker schlagen den KSC deutlich mit 4:1.