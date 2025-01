FC St. Pauli empfängt Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Duell am Millerntor

Hamburg - Das erste Pflichtspiel des Jahres steht an! Der FC St. Pauli empfängt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt . TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

Das letzte Duell zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt fand 2019 im DFB-Pokal statt. Damals im Zweikampf: Kiezkicker Viktor Gyökeres (l.) und SGE-Legende Makoto Hasebe. © Christian Charisius/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Afolayan, J. Eggestein, Guilavogui

Es fehlen: Burchert (Knie-OP), Metcalfe (Adduktorenprobleme), Mets (Patellasehnenprobleme), Saad (Aufbautraining), R. Wagner (Aufbautraining), Zoller (Muskelverletzung)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Kristensen, R. Koch, Theate, Brown - Larsson, Dahoud - Knauff, M. Götze - Ekitiké, Marmoush

Es fehlen: Amenda (Syndesmose-OP), Dina Ebimbe (nicht berücksichtigt)

Die Bilanz

20 Duelle gab es bislang zwischen beiden Vereinen, St. Pauli konnte fünf von ihnen für sich entscheiden, die Eintracht hingegen acht.

Das letzte Aufeinandertreffen fand in der Saison 2019/20 im DFB-Pokal statt. Die Kiezkicker empfingen in der zweiten Runde den damaligen Titelträger am Millerntor, der die Partie mit 2:1 gewann.