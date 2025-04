FC St. Pauli empfängt Gladbach: Wahl und Kleindienst kehren in Startelf zurück

Der FC St. Pauli will am Sonntag den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Doch Gegner Borussia Mönchengladbach reist mit breiter Brust ans Millerntor.

Von Robert Stoll

Hamburg - Klassenerhalt gegen Europapokal! Die Ziele des FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbachs sind vor dem direkten Duell am Sonntag (15.30 Uhr) am Millerntor völlig unterschiedlich, sollen aber mit einem Sieg untermauert werden. Alles, was Ihr zu dem Spiel wissen müsst, hat TAG24 für Euch auf einen Blick zusammengefasst.

Im Hinspiel hatte Borussia Mönchengladbach mit Franck Honorat (28, l.) die Oberhand. Am Sonntag wollen Philipp Treu (24) und der FC St. Pauli den Spieß umdrehen. © IMAGO / Kirchner-Media Die Aufstellungen FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Ritzka - Saliakas, Irvine, Smith, Treu - Weißhaupt, Sinani, Saad Es fehlen: Mets (Patellasehnenprobleme), Sands (Sprunggelenkverletzung und Wadenbeinbruch), Zoller (Muskelverletzung), Van der Heyden (Oberschenkelprobleme) FC St. Pauli St.-Pauli-Coach Blessin mit Mut gegen starkes Gladbach: "Sind kein Fallobst" Borussia Mönchengladbach: Pereira Cardoso - Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich - Reitz, Weigl - Honorat, Plea, Hack - Kleindienst Es fehlen: Nicolas (Adduktoren-OP), Omlin (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Sander (Infekt) Die Bilanz Bislang trafen St. Pauli und Gladbach in 24 Partien aufeinander - die Bilanz spricht dabei klar gegen die Kiezkicker. Diese konnten nur vier Siege einfahren, mussten aber 13 Niederlagen einstecken. Eine davon kassierten sie in der Hinrunde, das Spiel gewannen die Fohlen nach Toren von Alassane Pléa (32) und Tim Kleindienst mit (29) 2:0. Das letzte Erstliga-Duell am Millerntor fand 2011 statt, mit dem besseren Ende für St. Pauli. Igor de Camargo (41) hatte die Gäste in Führung gebracht, Max Kruse (37) aber vor der Halbzeit noch ausgeglichen. In Durchgang zwei schossen Gerald Asamoah (46) und Mathias Lehmann (41) die Boys in Brown zum 3:1-Sieg.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin spricht von einer schweren, aber machbaren Aufgabe