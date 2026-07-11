St. Pauli holt dritten Testspielsieg: Ceesay überragt mit lupenreinem Hattrick

Potsdam - Der dritte Sieg im dritten Testspiel: Nach den Erfolgen gegen Altona 93 und Kickers Emden hat der FC St. Pauli auch beim SV Babelsberg 03 gewonnen. Überragender Mann beim 4:1-Sieg war Stürmer Abdoulie Ceesay.

Er zeigt es an: FCSP-Stürmer Abdoulie Ceesay traf in der ersten Hälfte dreimal und schnürte einen lupenreinen Hattrick. © Imago/Matthias Koch

Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, als der Angreifer zum ersten Mal zuschlug und einen dicken Patzer vom Babelsberger Keeper zum 1:0 nutzte. Eine Viertelstunde später ließ er nach Flanke von Arkadiusz Pyrka per Kopfball-Bogenlampe das 2:0 folgen (21.).

Weitere sieben Minuten danach schraubte der 22-Jährige auf 3:0: Nach flacher Hereingabe von Ricky-Jade Jones traf er per Direktabnahme und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick (28.).

Defensiv ließen die Braun-Weißen gegen den Regionalligisten zunächst gar nichts anbrennen, in der 32. Minute traf Tobias Hasse allerdings aus dem Nichts für die Hausherren. FCSP-Keeper Ben Voll sah dabei nicht ganz so glücklich aus.

Zur zweiten Hälfte tauschte Coach Marcel Rapp, der von der Seitenlinie immer wieder lautstarke Anweisungen gab, nahezu die komplette Mannschaft aus. Einer, der drauf bleiben durfte, war Martijn Kaars - und der traf in der 59. Minute per sehenswertem Distanzschuss zum 4:1.

Anschließend nahmen die St. Paulianer ein wenig Tempo raus, was dazu führte, dass die Babelsberger zu einigen Abschlüssen kamen. Ein weiterer Ehrentreffer gelang dem Regionalligisten aber nicht.