FC St. Pauli erteilt Hertha BSC eine Lehrstunde und baut Vorsprung aus

Nach 16 Minuten münzte die Hürzeler-Elf ihre Überlegenheit schließlich in die Führung um. Nach einer kurzen, abgewehrten Ecke nahm Manos Saliakas an der Strafraumgrenze und schweißte das Leder, noch leicht abgefälscht von Toni Leistner, ins Tor. Marius Gersbeck, der kurzfristig für Tjark Ernst zwischen den Pfosten stand, war machtlos.

Der FC St. Pauli um Kapitän Jackson Irvine hatte Herthas besten Spieler Fabian Reese am Sonntag voll im Griff. © Marcus Brandt/dpa

Hertha-Trainer Pal Dardai reagierte sichtlich unzufrieden mit einem Dreifach-Wechsel. An den Machtverhältnissen auf dem Rasen änderte sich aber nur bedingt was. Zwar waren die Berliner nun auch offensiv aktiver, die Chancen hatte jedoch St. Pauli. So verpasste Saliakas mit einem Schuss gegen das Lattenkreuz die Vorentscheidung (52.).

In der Folge war der Alten Dame die Bemühung hier noch etwas zu reißen, nicht abzusprechen, am Ende der Partie stand so ziemlich alles an Offensivpower auf dem Rasen, was sie zu bieten hatten, aber die Hürzeler-Elf war an diesem Nachmittag einfach zu stark.

Einzige Wermutstropfen: Saliakas sah bereits in der ersten Hälfte seine fünfte gelbe Karte und fehlt damit am kommenden Wochenende in Nürnberg. Zudem musste Karol Mets kurz vor dem Ende angeschlagen ausgewechselt werden.

Mit dem Heimsieg bauten die Kiezkicker ihren Vorsprung auf Rang drei und den HSV auf zehn Punkte (!!!) aus. Hertha hingegen fiel auf Rang zehn zurück und dürfte durch die Pleite die letzte Chance auf den Aufstieg vertan haben.