FC St. Pauli: Fan nach medizinischem Notfall verstorben

Hamburg - Was für eine traurige Nachricht! Der FC St. Pauli trauert um einen Fan, der am vergangenen Samstag bei der Anreise zum Spiel in Karlsruhe kollabiert war.

Die Fans des FC St. Pauli trauern um einen ihrer Anhänger. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Fan-Gruppierung "Ultrà Sankt Pauli" am Freitag mitteilte, war Kiste, wie er genannt wurde, am Donnerstag verstorben.

"Es zerreißt uns das Herz, dass du gestern von uns gegangen bist – so tragisch und viel zu früh! Ewigen Dank, dass du immer an unserer Seite warst, dass du für viele so ein guter Freund warst, für alles, was du für unsere Gruppe und unseren Verein gegeben hast, für deine unzähligen Bilder, für all die Momente zusammen und für deine Lebensfreude! Es ist nicht in Worte zu fassen, was für eine Lücke du hinterlässt. Wir werden dich niemals vergessen! Free like a bird. Ultras sterben nie!", hieß es in einem Statement.

Die mitgereisten Fans hatten während des Spiels beim KSC weitgehend auf einen Support der Mannschaft verzichtet.