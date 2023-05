FC St. Pauli freut sich nach Darmstadt-Coup auf "coole Spiele"

Darmstadt/Hamburg - Sie hielten ihrem Versprechen Wort! Der FC St. Pauli hatte keine große Lust erneut Gast einer Aufstiegsfeier zu sein und wurde am Samstagabend zum Partycrasher. Mit dem 3:0-Auswärtserfolg vermasselten die Kiezkicker dem SV Darmstadt 98 die mögliche Aufstiegsfeier.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) verfolgte die Partie aus verschiedenen Perspektiven. © Thomas Frey/dpa

Und noch viel mehr: Durch den Dreier konnte St. Pauli den Rückstand auf den HSV und Relegationsrang drei auf vier Punkte verkürzen. "Wir schauen nun, was die nächsten Wochen noch bringen", erklärte Leart Paqarada (28) nach der Partie. "Es werden coole Spiele."

Hinter dem Linksverteidiger und seinen Teamkollegen lagen 90 sehr intensive Minuten. Die Partie beim Tabellenführer verlangte dem besten Rückrundenteam alles ab.

"Speziell in der ersten Halbzeit hat uns Darmstadt sehr gut und hoch gepresst", erkannte Trainer Fabian Hürzeler (30) an. "Da haben wir nicht immer die spielerischen Lösungen gefunden."

Viel eher brachte sich St. Pauli selbst in die Bredouille. "Darmstadt ist in der ersten Halbzeit zu ein paar Chancen gekommen, was aber unseren Fehlern geschuldet war", gab Paqarada zu.

Mit seiner zehnten Torvorlage ebnete er den Weg zum Sieg. Seinen Freistoß lenkte Lilien-Stürmer Philipp Tietz (25) ins eigene Tor. "So kurz vor der Pause kam uns das zu Gute", wusste auch der 28-Jährige.