St. Paulis Doppelpacker Daschner empfiehlt sich mit "Bauerntrick" für neuen Vertrag

Hamburg - Das war mit Ansage! St. Paulis Stürmer Lukas Daschner (24) war mit seinem Doppelpack beim 2:1-Auswärtssieg über den SC Paderborn 07 der Matchwinner für die Kiezkicker. Unter der Woche hatte er darüber gesprochen, was er am Freitagabend folgen ließ.

Lukas Daschner (24) war mit seinem Doppelpack der entscheidende Mann beim 2:1-Sieg seines FC St. Pauli über den SC Paderborn. © David Inderlied/dpa

Er wolle sich im Abschluss verbessern, cleverer verhalten und vor dem gegnerischen Tor gefährlicher werden - gesagt, getan. Daschner ließ am Freitagabend Taten sprechen und erzielte gegen die Ostwestfalen seinen ersten Profi-Doppelpack.

"Ich meine, dass ich zuletzt in der U19 einen Doppelpack geschnürt habe. Gegen Wuppertal oder Düsseldorf, ganz genau weiß ich das nicht mehr", versuchte sich der Blondschopf zu erinnern. Und damit hatte er recht. Am 25. September 2016 traf er für den MSV Duisburg gegen den Wuppertaler SV in der A-Junioren-Bundesliga zum 1:1 und 2:1. Zum Sieg reichten die Treffer aber nicht, am Ende stand es, anders als Freitagabend, 3:3.

Mit seinen Saisontoren fünf und sechs übernahm Daschner nun auch die Führung in der internen Torschützenliste der Kiezkicker - und das hat er sich mehr als erarbeitet.

"Mich hat es gefreut, dass sich Daschi für den ganzen Aufwand in den letzten Wochen belohnt hat", hatte ihn sein Trainer Fabian Hürzeler (30) am Sky-Mikrofon nach dem dritten Auswärtserfolg in Serie gelobt. "Der Junge arbeitet sehr viel, sehr konsequent, auch an seiner individuellen Entwicklung."