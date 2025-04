FC St. Pauli hat mehrere Irvine-Alternativen, doch es gibt ein Problem

Hamburg - Es wird eine Premiere geben! Der FC St. Pauli wird am Ostersonntag (19.30 Uhr) gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison ohne seinen Kapitän Jackson Irvine (32) auflaufen. Doch wer wird ihn ersetzen?

Erst Mitte März hatte er im Testspiel bei Hertha BSC (0:0) sein Comeback gegeben, anschließend wurde in der Bundesliga dreimal - insgesamt 49 Minuten - eingewechselt. Daher ist es mehr als fraglich, ob Metcalfe die gesamte Spieldauer auf dem Platz stehen wird.

Es war ein großer Schock am Dienstag, als die Kiezkicker den Ausfall des Australiers mitteilten. Irvine hatte nach dem 2:1 -Auswärtserfolg bei Holstein Kiel über Schmerzen in seinem linken Fuß geklagt, eine Untersuchung ergab eine Stressreaktion. Noch ist unklar, wie lange der 32-Jährige ausfallen wird.

Eine weitere Alternative wäre Carlo Boukhalfa (25, r). © Harry Langer/dpa

Eine weitere Alternative für Irvine wäre Carlo Boukhalfa (25). Nachdem er überraschend als Stammspieler in die Saison gestartet war, reichte es in letzter Zeit, wenn überhaupt, nur noch zu Kurzeinsätzen. In den vergangenen drei Partien stand er zwar im Kader, kam aber nicht zum Zuge.

Ihm würde daher noch deutlich mehr die Spielpraxis fehlen als Metcalfe.

Robert Wagner (21) fällt fast schon sicher weg. Die Leihgabe des SC Freiburg fiel seit Anfang November aus und schaffte es zuletzt aufgrund der starken Konkurrenz noch nicht einmal mehr auf die Ersatzbank.

Mangels Alternativen dürfte er gegen Leverkusen aber wieder im Kader stehen. Mehr als ein Kurzeinsatz dürfte für den 21-Jährigen aber nicht herausspringen. Ein Ersatz für Irvine steht also bereit, doch eines eint sie: Ihnen fehlt die Spielpraxis!