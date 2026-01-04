FC St. Pauli im Test gegen Werder Bremen klar besser, doch eines fehlte wieder einmal
Hamburg - Da war schon viel Gutes dabei! Der FC St. Pauli ist im einzigen Testspiel der kurzen Wintervorbereitung gegen Werder Bremen nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Neuzugang Tomoya Ando feierte sein Debüt.
Vor der Partie hatten Greenkeeper und Freiwillige ganze Arbeit geleistet und den vom Schnee bedeckten Rasen in Schuss gebracht. Auf dem Grün legte St. Pauli einen guten Start hin, am Ende fehlte aber, wie auch schon im vergangenen Jahr, das letzte Quäntchen beim finalen Pass.
Besonders auffällig war Mathias Pereira Lage, der immer an gefährlichen Aktionen beteiligt war, aber letztlich glücklos blieb.
Die größte Chance zur Führung im ersten Durchgang hatte Hauke Wahl nach einer Ecke, als er eine Kopfball-Verlängerung von Jackson Irvine aus wenigen Metern nicht im Tor unterbringen konnte (22.).
Den Gästen aus Bremen fiel wenig bis gar nichts ein, fußballerisch boten sie Magerkost. Der einzige Abschluss resultierte aus Zufall, auch wenn er durch Yukinari Sugawara nur knapp das Tor verfehlte (33.).
Zur Halbzeit machte sich aus St.-Pauli-Sicht Hoffnung breit. Die Kiezkicker waren klar besser, was eben - mal wieder - fehlte, war nur ein Tor.
Winter-Neuzugang Tomoya Ando feiert sein Debüt für den FC St. Pauli
Beide Trainer wechselten zu Beginn der zweiten 45 Minuten komplett durch, was zumindest in den ersten Minuten bei den Kiezkickern keinen Unterschied machte. Erst verpasste Marvin Schmitz die Führung (46.), kurz darauf Oladapo Afolayan (51.).
Bis kurz vor dem Abpfiff waren das auch schon die Highlights im zweiten Durchgang, der den Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Millerntor wenig bis gar nichts bot. Erst kurz vor dem Ende verpasste Joel Chima Fujita mit seinem Schuss den Treffer des Tages (89.).
Ansonsten boten die zweiten 45 Minuten nichts an. Das Niveau flachte von Minute zu Minute mehr ab und passte sich den Minusgraden ab. Somit blieb es beim torlosen Remis.
Mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft, vor allem in der ersten Hälfte, dürfte Alexander Blessin zufrieden gewesen sein. Immerhin war man gegen den Tabellenzehnten deutlich besser, nun braucht man nur noch einen Spieler, der eben auch mal das Tor trifft.
Die Statistik zum Testspiel zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen
Testspiel
FC St. Pauli - Werder Bremen 0:0 (0:0)
Aufstellung St. Pauli: Vasilj (60. Voll) - Smith (46. Ando), Wahl (46. Robatsch), Mets (46. Dzwigala) - Pyrka (46. Saliakas), Sands (46. Fujita), Ritzka (46. Ahlstrand), Sinani (46. Schmitz, 79. Schmidt), Irvine (46. Metcalfe) - Jones (46. Afolayan), Pereira Lage (46. Ceesay)
Aufstellung Werder: Backhaus (46. Hein) - Sugawara (46. Grüll), Pieper (46. Malatini), Friedl (46. Stark), Coulibaly (46. Wöber), Schmid - Stage (46. Adeh), Lynen (46. Alvero), Puertas (46. Covic), Schmid (46. Abangula) - Njinmah (46. Topp)
Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Hamburg)
Zuschauer: 25.087
Tore: Fehlanzeige
Gelbe Karten: - / -
Titelfoto: WITTERS