FC St. Pauli im Test gegen Werder Bremen klar besser, doch eines fehlte wieder einmal

Der FC St. Pauli und Werder Bremen haben sich am Sonntag in einem Testspiel torlos voneinander getrennt. Vor allem machte sich bei den Kiezkickern bemerkbar.

Von Robert Stoll

Hamburg - Da war schon viel Gutes dabei! Der FC St. Pauli ist im einzigen Testspiel der kurzen Wintervorbereitung gegen Werder Bremen nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Neuzugang Tomoya Ando feierte sein Debüt.

Der FC St. Pauli war gegen Werder Bremen im ersten Durchgang klar besser.
Der FC St. Pauli war gegen Werder Bremen im ersten Durchgang klar besser.  © WITTERS

Vor der Partie hatten Greenkeeper und Freiwillige ganze Arbeit geleistet und den vom Schnee bedeckten Rasen in Schuss gebracht. Auf dem Grün legte St. Pauli einen guten Start hin, am Ende fehlte aber, wie auch schon im vergangenen Jahr, das letzte Quäntchen beim finalen Pass.

Besonders auffällig war Mathias Pereira Lage, der immer an gefährlichen Aktionen beteiligt war, aber letztlich glücklos blieb.

Die größte Chance zur Führung im ersten Durchgang hatte Hauke Wahl nach einer Ecke, als er eine Kopfball-Verlängerung von Jackson Irvine aus wenigen Metern nicht im Tor unterbringen konnte (22.).

FC St. Pauli tütet ersten Wintertransfer ein! Nationalspieler soll Abwehr stärken
FC St. Pauli FC St. Pauli tütet ersten Wintertransfer ein! Nationalspieler soll Abwehr stärken

Den Gästen aus Bremen fiel wenig bis gar nichts ein, fußballerisch boten sie Magerkost. Der einzige Abschluss resultierte aus Zufall, auch wenn er durch Yukinari Sugawara nur knapp das Tor verfehlte (33.).

Zur Halbzeit machte sich aus St.-Pauli-Sicht Hoffnung breit. Die Kiezkicker waren klar besser, was eben - mal wieder - fehlte, war nur ein Tor.

Winter-Neuzugang Tomoya Ando feiert sein Debüt für den FC St. Pauli

Im zweiten Durchgang feierte Neuzugang Tomoya Ando sein Debüt für den FC St. Pauli.
Im zweiten Durchgang feierte Neuzugang Tomoya Ando sein Debüt für den FC St. Pauli.  © WITTERS

Beide Trainer wechselten zu Beginn der zweiten 45 Minuten komplett durch, was zumindest in den ersten Minuten bei den Kiezkickern keinen Unterschied machte. Erst verpasste Marvin Schmitz die Führung (46.), kurz darauf Oladapo Afolayan (51.).

Bis kurz vor dem Abpfiff waren das auch schon die Highlights im zweiten Durchgang, der den Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Millerntor wenig bis gar nichts bot. Erst kurz vor dem Ende verpasste Joel Chima Fujita mit seinem Schuss den Treffer des Tages (89.).

Ansonsten boten die zweiten 45 Minuten nichts an. Das Niveau flachte von Minute zu Minute mehr ab und passte sich den Minusgraden ab. Somit blieb es beim torlosen Remis.

FC St. Pauli: So läuft es für Scott Banks bei Blackpool
FC St. Pauli FC St. Pauli: So läuft es für Scott Banks bei Blackpool

Mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft, vor allem in der ersten Hälfte, dürfte Alexander Blessin zufrieden gewesen sein. Immerhin war man gegen den Tabellenzehnten deutlich besser, nun braucht man nur noch einen Spieler, der eben auch mal das Tor trifft.

Die Statistik zum Testspiel zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen

Testspiel

FC St. Pauli - Werder Bremen 0:0 (0:0)

Aufstellung St. Pauli: Vasilj (60. Voll) - Smith (46. Ando), Wahl (46. Robatsch), Mets (46. Dzwigala) - Pyrka (46. Saliakas), Sands (46. Fujita), Ritzka (46. Ahlstrand), Sinani (46. Schmitz, 79. Schmidt), Irvine (46. Metcalfe) - Jones (46. Afolayan), Pereira Lage (46. Ceesay)

Aufstellung Werder: Backhaus (46. Hein) - Sugawara (46. Grüll), Pieper (46. Malatini), Friedl (46. Stark), Coulibaly (46. Wöber), Schmid - Stage (46. Adeh), Lynen (46. Alvero), Puertas (46. Covic), Schmid (46. Abangula) - Njinmah (46. Topp)

Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Hamburg)

Zuschauer: 25.087

Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: - / -

Titelfoto: WITTERS

Mehr zum Thema FC St. Pauli: