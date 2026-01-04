FC St. Pauli im Test gegen Werder Bremen klar besser, doch eines fehlte wieder einmal

Hamburg - Da war schon viel Gutes dabei! Der FC St. Pauli ist im einzigen Testspiel der kurzen Wintervorbereitung gegen Werder Bremen nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Neuzugang Tomoya Ando feierte sein Debüt.

Der FC St. Pauli war gegen Werder Bremen im ersten Durchgang klar besser. © WITTERS

Vor der Partie hatten Greenkeeper und Freiwillige ganze Arbeit geleistet und den vom Schnee bedeckten Rasen in Schuss gebracht. Auf dem Grün legte St. Pauli einen guten Start hin, am Ende fehlte aber, wie auch schon im vergangenen Jahr, das letzte Quäntchen beim finalen Pass.

Besonders auffällig war Mathias Pereira Lage, der immer an gefährlichen Aktionen beteiligt war, aber letztlich glücklos blieb.

Die größte Chance zur Führung im ersten Durchgang hatte Hauke Wahl nach einer Ecke, als er eine Kopfball-Verlängerung von Jackson Irvine aus wenigen Metern nicht im Tor unterbringen konnte (22.).

Den Gästen aus Bremen fiel wenig bis gar nichts ein, fußballerisch boten sie Magerkost. Der einzige Abschluss resultierte aus Zufall, auch wenn er durch Yukinari Sugawara nur knapp das Tor verfehlte (33.).

Zur Halbzeit machte sich aus St.-Pauli-Sicht Hoffnung breit. Die Kiezkicker waren klar besser, was eben - mal wieder - fehlte, war nur ein Tor.