FC St. Pauli: Jackson Irvine erlebt "eines meiner härtesten Spiele"

Hamburg - Er biss auf die Zähne! St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (32) hielt beim 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart deutlich länger durch als angedacht und bekam dafür auch lobende Worte von seinem Trainer. Ob der ihm allerdings seinen Wunsch erfüllt, bleibt unklar.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52, l) zollte seinem Kapitän Jackson Irvine (32) großen Respekt. © IMAGO / Nordphoto

Freudestrahlend, aber völlig fertig betrat Irvine nach der Partie die Mixed-Zone im Millerntor. "Oh, mein Gott", schoss aus ihm heraus. "Ich will bis Donnerstag keinen Trainingsplatz sehen." Ob ihm sein Trainer den Gefallen tut, bleibt allerdings abzuwarten. Denn laut Trainingsplan muss Irvine am Dienstag wieder an der Kollaustraße aufschlagen.

Bis dahin kann der Australier noch einmal seine überragende Leistung Revue passieren lassen. "Jackson ist unser Kapitän, er hat heute gezeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Er hat sehr guten Charakter gezeigt", lobte ihn auch Adam Dzwigala (30). Trainer Alexander Blessin, der sonst ungerne einzelne Spieler hervorhebt, tat es trotzdem. "Großes Kompliment, wie Jacko durchgezogen hat. Es war nie davon auszugehen, dass er 90 Minuten durchhält. Heute nehme ich mir heraus, den Captain herauszunehmen."

Die Bedeutung war bereits in den vergangenen Spielen sichtbar geworden. Immer, wenn Irvine auf dem Rasen stand, hatte St. Pauli mehr Struktur in seinem Spiel. So auch am Samstag. Daher wollte Blessin ihn auch so lange wie möglich auf dem Platz lassen.

Allerdings war frühzeitig zu erkennen gewesen, dass Irvine mehr über den Platz humpelte, als das er lief. "Ab der Halbzeit hat man es gemerkt, bis dahin ging es noch", erklärte Blessin. "Er war zuerst gar nicht in der Kabine und hat sich erst behandeln lassen. Erst dann ist er reingekommen, und habe ich gefragt, wie es aussieht."