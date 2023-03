FC St. Pauli: Irvine und Metcalfe für australische Nationalmannschaft nominiert

Jackson Irvine (30, r.) gehört zum Stammpersonal der australischen Nationalmannschaft und spielte bei der WM gegen den späteren Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi (35). © Robert Michael/dpa

Während Irvine zum festen Bestandteil der "Socceroos" gehört und einen großen Anteil daran hatte, dass sie bei der WM in Katar erst am späteren Weltmeister Argentinien (1:4) scheiterten, fehlte der Name Metcalfe im damaligen Kader überraschend.

Doch durch seine starken Leistungen bei den Kiezkickern hat sich der 23-Jährige zurückgekämpft und nun erhält er von Trainer Graham Arnold (59) eine neue Chance.

In den beiden Testspielen gegen Ecuador (24. und 28. März) kann sich Metcalfe nun neu beweisen.

Sein letztes Länderspiel hatte der Mittelfeldspieler im September 2022 gegen Neuseeland (2:0) bestritten und dabei sogar mit einer Vorlage geglänzt.