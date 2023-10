FC St. Pauli: Johannes Eggestein trifft und wird zum Sieg-Garanten - "Freue mich mega"

St.-Pauli-Stürmer Johannes Eggestein (25) jubelt über seinen ersten Treffer seit November 2022. © IMAGO / Beautiful Sports

Gegen Holstein Kiel (5:1) tauchte der 25-Jährige zum ersten Mal unter Trainer Fabian Hürzeler (30) und zum ersten Mal seit knapp zehn Monaten wieder in der Startelf der Kiezkicker auf. Seitdem ist er aus dieser nicht mehr wegzudenken - auch, weil St. Pauli seitdem alle drei Spiele mit Eggestein von Beginn an gewinnen konnte.

Vor der Partie am Samstagabend bei Hertha BSC Berlin hatte der Angreifer unter der Woche noch gesagt, dass er nach seinem ersten Assist gegen Schalke heiß auf sein erstes Tor nach langer Zeit sei. "Ich bin sicher, dass ich mich demnächst auch wieder in die Torschützenliste eintragen werde", hatte er da noch erklärt.

Und siehe da, nur wenige Tage war es dann auch so weit. Eggestein erzielte nach 25 Minuten den 1:0-Führungstreffer für St. Pauli. "Ich freue mich mega über mein Tor", sagte er überglücklich nach der Partie. Nach einem Pass von Elias Saad (23) hatte er sich um die eigene Achse gedreht und abgezogen.

"In der Aktion habe ich schon so ein bisschen gemerkt, dass ich den Ball nicht ganz in die Ecke bekommen habe", beschrieb er die Szene, die Hertha-Keeper Tjark Ernst (20) erst noch entschärfen konnte. "Ich gehe dann noch mal hinterher, was diesen Willen hinter dem Tor, denke ich, gut ausdrückt. Ich habe spekuliert, dass er abprallen wird und da lag ich dann auch richtig."