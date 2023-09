Traumstart und Traumtore! FC St. Pauli rupft den Störchen die Federn

Hamburg - Es ist vollbracht! Der FC St. Pauli hat am Sonntag mit dem 5:1-Erfolg über Holstein Kiel den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Grundlage dafür war ein Blitzstart mit zwei Traumtoren in den ersten sieben Minuten.

St. Paulis Abwehrspieler Hauke Wahl (r) hatte gegen seinen Ex-Verein allen Grund zum Jubeln. © Axel Heimken/dpa

Die Zuschauer hatten am wieder einmal ausverkauften Millerntor Platz genommen, da ertönte zum ersten Mal in dieser Saison "Song 2" von Blur. Nach einer abgewehrten Ecke landete der Ball bei Irvine-Ersatz Connor Metcalfe, der nicht lange fackelte und das Leder aus rund 30 Metern in den Knick hämmerte (4. Minute).

Und kaum war der Jubel abgeklungen, wurde der Blur-Song erneut abgespielt. Nach einem Foul an Elias Saad schnappte sich Eric Smith die Kugel und schweißte sie aus fast identischer Position wie zuvor Metcalfe ebenfalls links oben in den Winkel zum 2:0 (7.). Was für ein Start von St. Pauli!



Die Hürzeler-Elf kontrollierte in der Folge die Partie, Kiel blieb aber stetig gefährlich. Nach 25 Minuten hatte Torschütze Smith Glück, der als letzter Mann Holstein-Angreifer Benedikt Pichler zu Fall gebracht hatte. Doch Schiedsrichter Bastian Dankert entschied nicht auf Foul.

In Zusammenarbeit mit dem VAR rückte der Referee nur drei Zeigerumdrehungen erneut in den Fokus. Pichler hatte den vermeintlichen Anschlusstreffer erzielt, doch der Stürmer stand im Abseits.

Nach weiterem Leerlauf auf den Rasen toste wieder großer Jubel unter den Anhängern auf. Oladapo Afolayan stand am zweiten Pfosten genau richtig, als er einen abgewehrten Saad-Schuss in die Maschen hämmerte (38.).