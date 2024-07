FC St. Pauli: Darum sind seine Mitspieler von Karol Mets genervt

Scheffau - Er scheint unzerstörbar! Karol Mets (31) und seine Teamkollegen vom FC St. Pauli werden in diesen Tagen in Österreich ordentlich gefordert - körperlich, aber auch mental.

Bis die Umstellung sitzt, wird es allerdings noch ein wenig dauern. "Es ist noch ein langer Weg zu gehen, bis wir da sind, wo wir hinwollen, aber wir sind auf einem guten Weg", bilanzierte der 31-Jährige. "Wir müssen weiter an den Details und der Defensive arbeiten." Daher sei es gut, dass es noch vier Wochen bis zum ersten Pflichtspiel dauere.

Neben dem ganzen Spaß wird aber auch Ernsthaftigkeit gefordert, schließlich bereiten sich die Kiezkicker auf die erste Erstliga-Saison seit 13 Jahren vor. "Das Training ist sehr hart, aber das haben wir auch so erwartet", gestand er. "Denn so wird auch die Saison werden. Mit der Zeit wird es aber hoffentlich leichter."

Dennoch scheint es so, als sei der Este nicht kaputt zu bekommen. "Ich bin müde, auch wenn es ein bisschen dauert", verriet er am Montag nach der ersten von zwei Trainingseinheiten.

Der 31-Jährige kennt im Training keine Freunde. Hier testet er die Reißfestigkeit des Leibchens von Noah Palapies (16). © Witters/LeonieHorky

"Jeder Trainer hat seine eigenen Ideen, wir die Defensive funktioniert", erläuterte Mets. "Wir müssen zuhören und bei den Analysen gucken, was wir gut und schlecht gemacht haben."

Schließlich weiß er, dass in der kommenden Saison die Abwehr deutlich stärker gefordert sein wird als noch in der 2. Liga. "Wir müssen defensiv mehr arbeiten, jeder muss das verinnerlichen", forderte er. "Wir müssen vor allem im Kollektiv verteidigen."

Aufgrund seiner langen Karriere falle es ihm nicht schwer, sich anzupassen. Durch sein lautes Auftreten wirkt es auch so, als unterstütze er seine Mitspieler. "Manchmal bin ich sehr laut und nerve meine Kollegen", wusste Mets, allen voran in den kleinen Challenges. "Auf dem Feld bin ich natürlich und hoffe, dass ich den anderen damit helfen kann."



Am Mittwoch wartet auf die Kiezkicker zum Abschluss des Trainingslagers ein echter Härtetest mit Olympique Lyon. "Das wird ein schweres Match, sie sind auf dem Level vieler Bundesligisten. Aber wenn wir unsere Arbeit machen, haben wir eine Chance", war sich Mets sicher. "Das Spiel wird uns zeigen, wie weit wir in unserem Prozess sind." Und vielleicht fährt das Team dann ja mit einem kleinen Erfolgserlebnis einen Tag später wieder zurück in die Heimat.