FC St. Pauli: Karol Mets verspricht Wiedergutmachung: "Wir schlagen zurück!"

Hamburg - Die Enttäuschung ist groß, die Zuversicht aber auch! Trotz zweier Niederlagen am Stück ist sich Abwehrspieler Karol Mets (30) sicher, dass der FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) bei Hannover 96 zurückschlagen wird.

Abwehrspieler Karol Mets (30) blickt trotz der jüngsten Niederlagen positiv in die Zukunft. © Marcus Brandt/dpa

Der Este gab am Mittwoch in einer Medienrunde nach dem Training zu, dass die beiden Pleiten in der aktuellen Situation sicherlich nicht das beste Szenario seien. "Wir sind nicht glücklich darüber", gab er zu. "Aber das Gute am Fußball ist, dass es ein nächstes Spiel gibt und wir zurückschlagen können."

Die Zuversicht nimmt sich Mets durch den Blick auf seine Mannschaft. "Wir sind eines der besten Teams der Liga", erklärte der 30-Jährige.

Mit Hannover wartet am Sonntag allerdings ein Gegner, der ein wenig einer Wundertüte gleicht. An guten Tagen können die Roten gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen, an schlechten aber genauso gut verlieren.

"Es wird ein schweres Spiel", war sich Mets sicher. "Sie sind ein gutes Team, speziell zu Hause." Dennoch blickte er zuversichtlich auf die Partie: "Ich habe Vertrauen in jeden von uns."