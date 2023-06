FC St. Pauli: Kiezkicker räumen bei Kicker-Ranking ab, doch einer fehlt

Hamburg - Das haben sie sich verdient! Dank der bärenstarken Rückrunde haben es mehrere Profis des FC St. Pauli in den Ranglisten des Kickers auf ihren jeweiligen Positionen an die Spitze geschafft. Ein Name fehlte allerdings überraschend.

Torwart Nikola Vasilj (27) fehlte überraschenderweise in der Auflistung. © Christoph Schmidt/dpa

Sein Pendant auf der rechten Seite, Manolis Saliakas (26), der eine überragende Saison spielte, belegte in der Abrechnung Platz sechs und fiel in das Raster "Auffällig".

Gleiches galt auch für Marcel Hartel (27) im offensiven Mittelfeld und Oladapo Afolayan (25) sowie Lukas Daschner (24) im Sturm, die allesamt den siebten Rang in ihrer Kategorie belegten.

Ein Kiezkicker fehlte allerdings in den ganzen Ranglisten, obwohl er gerade in der Rückrunde überzeugte. Die Rede ist von Torwart Nikola Vasilj (27). Der Bosnier hielt über die Saison gesehen in 28 Begegnungen zwölfmal seinen Kasten sauber - das bedeutete unter den Stammkeepern nach Heidenheims Kevin Müller (32, 15 weiße Westen) mit 42,9 Prozent die zweitbeste Quote.

Doch der FCSP-Keeper schaffte es in der Auswertung noch nicht einmal unter die besten acht Torhüter der zweiten Liga.

Selbst Patrick Drewes von Absteiger Sandhausen (34 Gegentore in 2023) oder Ron-Robert Zieler von Hannover 96 (37) landeten vor ihm, obwohl Vasilj im gleichen Zeitraum nur 14-mal hinter sich greifen musste. Eine Erwähnung hatte er im Vergleich auf jeden Fall verdient gehabt.