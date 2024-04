FC St. Pauli empfängt Hansa Rostock: Alle Infos zum brisanten Nord-Duell

Der FC St. Pauli will nach dem Erfolg in Hannover im brisanten Nord-Duell anknüpfen und den Erzrivalen Hansa Rostock vor heimischer Kulisse besiegen.

Von Robert Stoll, Alice Nägle

Hamburg - Nach einem wichtigen Sieg in Hannover am vergangenen Sonntag will der FC St. Pauli am Freitagabend im heimischen Millerntor gegen Hansa Rostock erneut drei Punkte holen. TAG24 hat alle wichtigen Informationen für Euch zu der brisanten Partie zusammengefasst.

Im Hinspiel gegen die Kogge hatten die Kiezkicker nach einem schnellen 0:1-Rückstand innerhalb von acht Minuten drei Tore geschossen. Eines ging auf das Konto von Marcel Hartel (28, M.). © Axel Heimken/dpa Die voraussichtlichen Aufstellungen FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Mets - Saliakas, Irvine, Kemlein, Metcalfe - Hartel, J. Eggestein, Afolayan Es fehlen: Banks (Trainingsrückstand), Boukhalfa (Trainingsrückstand), L. Ritzka (muskuläre Probleme), Smith (Oberschenkelverletzung), Treu (Wadenbeinbruch), Zoller (Trainingsrückstand)

FC St. Pauli K.-o.-Tropfen-Verdacht bei St.-Pauli-Heimspiel: So reagiert das Millerntor Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, David, Stafylidis - Strauß, Dressel, Rhein, Rossipal - Pröger, Ingelsson - Junior Brumado Es fehlen: Höftmann (Kreuzbandriss), Roßbach (10. Gelbe Karte), Neidhart (Fieber), Ruschke (krank), Rhein (Fußverletzung), Schumacher (k.A.)

Die Bilanz und das Hinspiel Bislang trafen die Kiezkicker und die Kogge in 23 Duellen aufeinander, noch liegen die Ostsee-Städter knapp vorne. St. Pauli behielt elfmal die Oberhand, Hansa hingegen zwölfmal. Rein auf die 2. Liga betrachtet, sieht es da aus Sicht der Braun-Weißen schon besser aus. Hier stehen zehn Erfolge sieben Niederlagen gegenüber. Und: Die letzte Heimpleite datiert vom 12. August 2001, damals noch zu Erstliga-Zeiten beider Vereine, als Rostock durch ein Tor von Marcus Beierle mit 1:0 am Millerntor gewann. Das Hinspiel Ende November im Ostsee-Stadion glich einer Achterbahnfahrt. Hansa ging früh per Elfmeter durch Júnior Brumado (9. Minute) in Führung, St. Pauli schlug aber durch Manolis Saliakas (15.), Marcel Hartel (18.) und Oladapo Afolayan (23.) schnell zurück. Nach einem weiteren Elfmeter-Treffer durch Brumado (80.) wurde es am Ende noch einmal spannend, doch die Hürzeler-Elf hielt bis zum Abpfiff das 3:2.

St. Pauli zurück in der Erfolgsspur, Tendenz bei Hansa Rostock zeigt Richtung 3. Liga

Hansa-Rostock-Trainer Mersad Selimbegović (42, l.) findet, Fabian Hürzelers (31) FC St. Pauli ist die beste Zweitliga-Mannschaft seit Jahren. © Fotomontage: Gregor Fischer/dpa, Thomas Frey/dpa Die Form Nach zwei Niederlagen in Folge kehrte St. Pauli am vergangenen Sonntag wieder zurück in die Erfolgsspur. Bei Hannover 96 gewannen die Kiezkicker mit 2:1 und meldeten sich somit im Aufstiegskampf zurück. Hansa hingegen konnte nur eine der letzten vier Partien gewinnen und verlor die beiden jüngsten Begegnungen. Noch befindet sich die Kogge auf dem Relegationsrang, doch die Tendenz zeigt eher Richtung Liga 3. Das sagen die Trainer FCSP-Coach Fabian Hürzeler (31) über Hansa: "Es ist ein besonderes Spiel. Es ist Derby. Wir wissen, dass mit Hansa Rostock eine Mannschaft auf uns zukommt, die im Abstiegskampf steckt, die ums Überleben spielt, die in jedem Spiel aber nicht chancenlos war, im Gegenteil. Es ist eine Mannschaft, die aktiv und hoch presst, die viel Ballbesitz hat. Die auch versucht, über ihre drei Offensivspieler, die viel Wucht mitbringen, schnell umzuschalten und viel Tiefgang zu haben. Es ist ein Gegner, der sehr unangenehm spielen kann." Rostock-Trainer Mersad Selimbegović (42) über die Kiezkicker: "Sie haben eine Spielweise, die dich ersticken kann. Es wird keine Überraschung geben, wenn du nicht bereit bist, zu leiden, zu kämpfen, zu fighten und das Glück damit zu provozieren. Das ist die beste Mannschaft seit Jahren in dieser Liga. Um da zu überraschen, brauchst du alle Spieler bei 100 plus Prozent."

St. Paulis Manolis Saliakas muss die Kogge aufhalten

Manolis Saliakas (27) gewann im Match gegen Hannover 96 die meisten Zweikämpfe. © Marcus Brandt/dpa Player to watch In dieser Saison glänzte die Kogge mehr durch ihre geschlossene Mannschaftsleistung als durch individuelle Brillanz. Deshalb liegt das Augenmerk besonders auf St. Paulis Manolis Saliakas (27), der zum einen Offensiv wichtige Akzente setzen, zum anderen aber auch seiner Aufgabe als Defensivspieler bei zu erwartenden Tempogegenstößen der Rostocker nachkommen muss. Der Verteidiger hatte gegen Hannover als bester Zweikämpfer geglänzt. 76,5 Prozent seiner Duelle hatte der Grieche gewonnen.

So viele Zuschauer werden erwartet Das Millerntor wird mit knapp 29.000 Zuschauern restlos ausverkauft sein. Zwischen Auswärts- und Heimblock wird aufgrund des Sicherheitsrisikos ein größerer Puffer geschaffen. Etwa 2616 Hansa-Fans werden im Gästeblock erwartet. Der TAG24-Tipp Der FC St. Pauli findet nach seinem wichtigen Auswärtssieg in Hannover zurück in die Spur und gewinnt das brisante Nordduell gegen den Erzrivalen mal wieder zu null. Die Kogge kann von den Boys in Brown mit 3:0 besiegt werden.