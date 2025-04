FC St. Pauli kurz vor dem Ziel: "Ausrufezeichen an die Liga"

Nach 20 Minuten kippte allerdings die Partie zugunsten des Meisters. Am Ende reichte eine Standardsituation und Leverkusen ging durch Patrick Schick (29, 32. Minute) in Führung. "Der Standard zum 0:1 ist natürlich perfekt geschossen. Da hat man die individuelle Qualität gesehen", gestand Wahl, der im Zentrum ein wenig unter dem Ball drunter durch gesprungen war.

Geht es nach der Stimmung am Spielende, hatte man das Gefühl, St. Pauli hätte die Partie gegen die Werkself gerade gewonnen. Gemeinsam mit den Fans feierte das Team den hoch verdienten Punkt und damit wohl auch den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt, der bei acht Zählern und der deutlich besseren Tordifferenz wohl unmittelbar bevorsteht.

Philipp Treu (24, r) lobte den Willen seiner Mannschaft. © Christian Charisius/dpa

Wenige Minuten später konnte er sich dann aber richtig freuen, Carlo Boukhalfa (25) hatte den verdienten Ausgleich erzielt. "Uns hat in den letzten Wochen der Wille, wieder zurückzukommen, ausgezeichnet", gab Philipp Treu (24) an und spielte darauf an, dass St. Pauli in den letzten drei Spielen jeweils in Rückstand geraten war, am Ende aber noch fünf Zähler holte.

In den Schlussminuten drängte die Werkself noch einmal nach vorne, doch Vasilj verhinderte ein weiteres Gegentor. "Die letzten fünf Minuten mussten wir dann noch mal überstehen", wusste auch Blessin. "In der Summe haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, mit dem Punkt können wir sehr zufrieden sein."

Am kommenden Sonntag will St. Pauli bei Werder Bremen den nächsten Schritt gehen und dann vielleicht schon den Klassenerhalt feiern, wenn die Konkurrenz mitspielt.