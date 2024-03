FC St. Pauli lässt den Club abblitzen! Kiezkicker marschieren Richtung Aufstieg

Nürnberg - Das Ziel rückt immer näher! Der FC St. Pauli hat am Samstagnachmittag beim 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit einen weiteren, großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht.

Johannes Eggestein erlöste den FC St. Pauli mit seinem Tor kurz vor der Pause. © Daniel Karmann/dpa

Bei den Kiezkickern gab es vor dem Anpfiff ein großes Durchatmen. Karol Mets und Philipp Treu hatten das Rennen gegen die Zeit gewonnen und standen in der Startelf. Eric Smith musste hingegen aufgrund eines Magen-Darm-Infekts passen, wie Trainer Fabian Hürzeler am Sky-Mikro erklärte.

Die Partie nahm in der Anfangsphase den zu erwarteten Verlauf. St. Pauli übernahm die Kontrolle und erarbeitete sich ein leichtes Übergewicht, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Der Klub hingegen versuchte sicher in der Defensive zu stehen und sich auf Gegenstöße zu konzentrieren, was allerdings selten gelang.

Als sich beide Mannschaften schon in der Kabine wähnten, schlug der Tabellenführer eiskalt zu. Nach einer Flanke von Treu kam Johannes Eggestein am Fünfter frei zum Kopfball und traf zur Führung. Es war sein erster Treffer seit dem 3. November und seit 1036 Minuten!

Die zweite Hälfte startete mit einer schlechten Nachricht für die Hürzeler-Elf. Elias Saad holte sich wegen Meckerns seine fünfte gelbe Karte ab und fehlt damit am Ostersonntag gegen den SC Paderborn.