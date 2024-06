FC St. Pauli: Marcel Hartel findet neuen Verein

Marcel Hartel (28) hat nach seinem Abschied vom FC St. Pauli wohl einen neuen Verein gefunden. © Axel Heimken/dpa

Laut Sky schließt sich der 28-Jährige St. Louis City an. Dort soll Hartel angeblich einen Vierjahresvertrag erhalten.

Der Offensivspieler hatte in der vergangenen Saison mit 17 Toren und 13 Vorlagen großen Anteil am Aufstieg der Kiezkicker in die erste Liga. Dennoch hatte er nach Saisonende seinen Abschied verkündet.

Die Gerüchte um einen Wechsel in die Türkei, nach Griechenland oder auch nach Italien konnten wohl ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Hartel wollte lieber Richtung Westeuropa wechseln - oder eben in die Major Soccer League (MLS).

Letztlich hätte noch Stade Brest aus Frankreich, das in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird, dazwischen funken können, doch der Mittelfeldspieler entschied sich schließlich als sogenannter Designated Player für die MLS. Dort hatte sich St. Louis für 350.000 Doller die Discovery Rights von Columbus gesichert.