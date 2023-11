FC St. Pauli: Marcel Hartel lobt Charakter der Mannschaft - "Jeder steht für den anderen ein"

Hamburg - Ein Tor und eine Vorlage! Marcel Hartel (27) ist nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung des FC St. Pauli über den FC Schalke 04 in der zweiten DFB-Pokalrunde nicht umsonst zum "Man of the Match" gewählt worden.

Marcel Hartel (27, r) jubelt nicht nur über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich, sondern auch über den Sieg des FC St. Pauli © Imago / Jan Huebner

Stolz und mit letzten Kräften ging der Marathon-Mann der Kiezkicker am Dienstagabend durch die Katakomben des Millerntor-Stadions. In den 120 Minuten hatte Hartel zuvor 18,3 Kilometer abgerissen - Bestwert! Entsprechend platt war der Zehner allerdings auch.

"Ich bin glücklich, dass es nicht zum Elfmeterschießen kam", gestand er. "Ich wüsste nicht, wie ich angelaufen wäre." Dass es nicht dazu kam, lag vor allem an dem 27-Jährigen selbst. In der zweiten Halbzeit hatte mit einem verwandelten Foulelfmeter zunächst für den Ausgleich gesorgt, in der Verlängerung leistete er per Freistoß die Vorlage zum Siegtreffer durch Johannes Eggestein (25).

"Es ist wichtig, dass wir gewonnen haben und in die nächste Runde eingezogen sind", sagte Hartel. Wie schon in den letzten beiden Spielen hatten die Kiezkicker vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme mit dem Defensivspiel des Gegners. In der zweiten lief es dafür umso besser - so auch am Dienstag.

"Wir haben es in den letzten Spielen in den zweiten Hälften jeweils immer gut gemacht", erklärte der Zehner. "Wir finden kreative Lösungen, um Antworten zu haben." Dennoch gelte es jetzt nicht immer erst in Rückstand zu geraten. "Wir wollen von vorne hinein dominieren", forderte er.