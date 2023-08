Kurioses Eigentor sorgt für die Entscheidung! FC St. Pauli macht's am Ende deutlich

Delmenhorst - Slapstick pur! Ein kurioses Eigentor hat den FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag bei Oberligist Atlas Delmenhorst endgültig auf die Siegerstraße gebracht. Am Ende hieß es 5:0 für die Kiezkicker.

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler hatte alles im Griff, tat sich aber in der Offensive trotz zahlreicher Chancen schwer. Zum Glück half in der zweiten Hälfte der Gegner mit.

Die Kiezkicker um Stürmer Andreas Albers taten sich lange Zeit gegen die Defensive der Delmenhorster schwer. © Carmen Jaspersen/dpa

Kurz nach der Pause hätte sich das fast gerecht. Keeper Sascha Burchert bewahrte den Zweitligisten mit einer starken Parade gegen Shamsu Mansaray vor dem Ausgleich (47.).

Es folgte das Eigentor und damit die Vorentscheidung. Kein zehn Minuten später war die Partie endgültig durch. Elias Saad erzielte nach 68 Zeigerumdrehungen den ersten herausgespielten Treffer der Kiezkicker. Der Außenstürmer setzte zum Solo an, ließ drei Gegenspieler aussteigen und netzte ein.

Nur wenige Sekunden später stand der erneut im Mittelpunkt. Der 23-Jährige wurde von Sari, der anschließend mit gelb-rot vom Platz flog, im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marcel Hartel sicher zum 4:0.

Für den Schlusspunkt einer einseitigen Partie sorgte Joker Oladapo Afolayan. Nachdem Johannes Eggestein noch an SVA-Torwart Schobert gescheitert war, knallte der Engländer den Abstauber humorlos ins Tor. Kurz darauf war Ende und die Kiezkicker eine Runde weiter.

In der kommenden Woche reist St. Pauli in der zweiten Liga am Samstag (13 Uhr) zur SpVgg Greuther Fürth. Delmenhorst spielt in der Oberliga Niedersachsen zwei Stunden später gegen Bersenbrück.