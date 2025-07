FC St. Pauli blamiert sich bei Regionalligisten und bangt um Neuzugang

Drochtersen - Das war nichts! Der FC St. Pauli hat das zweite Testspiel der Vorbereitung bei Regionalligist SV Drochtersen/Assel nach schwacher Leistung verdient mit 0:1 (0:0) verloren. Zudem verletzte sich Neuzugang Ricky Jade-Jones an der Schulter.

Alles in Kürze

Der FC St. Pauli um Neuzugang Mathias Pereira Lage (r) tat sich gegen die SV Drochtersen/Assel extrem schwer. © WITTERS

Nach dem lockeren 10:0-Auftakterfolg gegen GW Firrel hatten die Anhänger der Kiezkicker auf ein ähnliches Spektakel gehofft, doch sie wurden bitter enttäuscht. Neben der eigenen Leistung lag das in der ersten Halbzeit aber auch am stark aufspielenden Aufsteiger aus Drochtersen, der zeigte, warum er in der Nord-Staffel zu den Geheimfavoriten zählt.

Von Anpfiff an waren sie heiß und gingen in die Zweikämpfe, zwischenzeitlich ließen sie auch immer wieder ihre fußballerischen Qualitäten aufblitzen. Ganz anders St. Pauli, dem Bundesligisten fehlte nicht unbedingt die Einstellung, aber er tat sich extrem schwer.

Bis auf einen Schuss von Joel Chima Fujita kurz vor der Pause (45. Minute), den SVD/A-Keeper Patrick Siefkes stark parierte. Eine Halbzeit-Führung wäre auch absolut unverdient gewesen.

FCSP-Trainer Alexander Blessin tauschte bis auf Keeper Ben Voll einmal durch, nach nur fünf Minuten musste er aber erneut reagieren. Ricky Jade-Jones war ausgerutscht und verletzte sich an der Schulter.