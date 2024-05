FC St. Pauli nach Derby-Niederlage angefressen: "So kannst du nicht gewinnen!"

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) wirkte nachdenklich. © Christian Charisius/dpa

Während draußen im Stadion der HSV mit seinen Fans den nicht ganz unverdienten Derby-Sieg feierte, schlichen die Kiezkicker mit versteinerten Minen durch die Katakomben.

"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, der HSV hat fast jeden zweiten Ball gewonnen", erklärte Marcel Hartel (28) nach der Partie. "Wir standen zwar noch gut und haben keine Hochkaräter zugelassen, nicht aber nicht so in unsere Abläufe gekommen."

So ganz ohne waren die Möglichkeiten der Rothosen in der ersten Hälfte aber nicht. Torwart Nikola Vasilj (28) und Karol Mets (30) retteten mit vereinten Kräften (20. Minute), zudem scheiterte Ransford-Königsdörffer (22, 36.) am Pfosten. "Wir laden den Gegnern mit Fehlern im Spielaufbau ein und machen das Stadion wach", ärgerte sich Trainer Fabian Hürzeler (31), der seiner Mannschaft insgesamt ein gutes Auswärtsspiel attestierte.

Dadurch entstand ein "wildes Spiel", wie FCSP-Kapitän Jackson Irvine (31) es nannte, bei dem sich St. Pauli schwer tat. "Bei den Kontakten nach hinten, im Anlaufen, im Pressing oder bei den 50:50-Duellen, die wir nicht für uns entscheiden haben", zählte Hürzeler die lange Liste an Mängeln auf. "So kannst du hier kein Derby gewinnen."