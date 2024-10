FC St. Pauli: Nur bei Marcel Hartel hat sich der Abschied gelohnt

"Natürlich hat die MLS jetzt nicht den besten Ruf, aber die Liga hier ist sehr, sehr gut, die Qualität hier ist echt überraschend gut, so habe ich es auch gar nicht vorher erwartet, sage ich auch ehrlich", erklärte Hartel unlängst und formulierte ein klares Ziel. "Ich will die MLS gewinnen."

Nach neun Jahren im Nachwuchs der Kiezkicker wechselte Eric da Silva Moreira (18) vom Aufsteiger in die Premier League zu Nottingham Forrest. Während er bei St. Pauli in der zweiten Liga sein Profi-Debüt feiern durfte, wartet er im englischen Oberhaus noch immer auf seinen ersten Einsatz. Bislang schaffte er es "nur" in vier von sieben Partien in den Kader.

Aljoscha Kemlein (20, r.) kommt bei Union Berlin unter Trainer Bo Svensson (45) noch nicht richtig zum Zuge. © Soeren Stache/dpa

Nach all dem Verletzungpech bei St. Pauli kommt Etienne Amenyido (26) auch bei Preußen Münster nicht so richtig in Fahrt. Nach Joker-Einsätzen zu Beginn stand er dreimal in der Startelf, konnte sich aber kaum auszeichnen.

Zu allem Überfluss zog sich der 26-Jährige vor wenigen Wochen einen Innenbandanriss im Knie zu und wird einen Großteil der restlichen Hinrunde verpassen.

Zu guter Letzt ist auch Aljoscha Kemlein (20) zu nennen, der nach Ende seiner Leihe gerne am Millerntor geblieben wäre, doch Union Berlin forderte das Eigengewächs zurück.

Während er in der Liga und im Pokal nur zu zwei Kurzeinsätzen gekommen war, durfte er immerhin am vergangenen Wochenende sein Startelf-Debüt in dieser Saison feiern. Bleibt zu hoffen, dass es nicht der letzte gewesen ist.