Afolayan erneut nicht im St.-Pauli-Kader: Kommt es jetzt zum Wechsel?

Hamburg - Seine Zeit ist abgelaufen! Oladapo Afolayan (27) steht beim FC St. Pauli vor dem Aus, ein Wechsel im Winter könnte die Lösung sein.

Oladapo Afolayan (27) steht beim FC St. Pauli vor dem Aus. Zuletzt fehlte er aus sportlichen Gründen im Kader. © WITTERS

Der flinke Engländer entwickelte sich nach seiner Ankunft im Januar 2023 schnell zu einem Publikumsliebling und hatte großen Anteil am Erfolg der Kiezkicker in den vergangenen Jahren. Mit neun Toren gehörte er in der Aufstiegssaison zu den großen Helden, in der vergangenen Spielzeit lieferte er mit drei Buden und zwei Vorlagen seinen Teil zum Klassenerhalt.

Doch mittlerweile hat Afolayan am Millerntor wohl keine Zukunft mehr. In den zurückliegenden drei Ligapartien sowie im Pokal fehlte der 27-Jährige im Kader. "Wir können nicht zehn Stürmer mitnehmen, dann hat es jetzt halt ihn getroffen", hatte Trainer Alexander Blessin (52) bereits nach der Partie gegen Union Berlin (0:1) erklärt.

In dieser Saison kam Afolayan erst in neun von 16 Begegnungen zum Einsatz, nur zwei davon bestritt er von Beginn an. Überzeugen konnte er dabei aber nicht, lieferte keinen einzigen Scorer-Punkt.

Durch die Rückkehr von Ricky-Jade Jones (23), der gleich bei seinem Debüt traf und für den späten Punktgewinn in Köln sorgte, ist die Konkurrenzsituation noch einmal angewachsen, Afolayans Chancen auf Einsätze tendieren mittlerweile gen Null. Denn auch im System von Blessin mit zwei Stürmer hat der gelernte Flügelspieler keinen richtigen Platz.