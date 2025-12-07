Die Kobra schlägt zu! Jones' Tor täuscht über St. Paulis schwache Offensive hinweg

Hamburg - Was für ein Debüt! Wochenlang war Ricky-Jade Jones (23) zum Zuschauen verdammt, nun lief er endlich erstmals für den FC St. Pauli in einem Pflichtspiel auf dem Rasen auf und hatte entscheidenden Anteil am Last-Minute-Punktgewinn beim 1. FC Köln .

Ricky-Jade Jones (23) schraubte sich in die Luft und erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleichstreffer für St. Pauli in Köln. © WITTERS

Am Samstag war es endlich so weit. Nach zwei Kaderplätzen ohne Einsatz durfte Jones in der 68. Minute das braun-weiße Trikot überstreifen und den Rasen betreten. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Kiezkicker mit 0:1 zurück und fanden bis dato offensiv überhaupt nicht statt.

"Er hat noch einmal eine Dynamik und Energie ins Spiel gebracht", erklärte Sport-Direktor Andreas Bornemann (54). Am Ende hatte Trainer Alexander Blessin (52) sogar alles auf eine Karte gesetzt und sämtliche Offensivkräfte aufs Feld geschickt - mit Erfolg.

Denn mit der vermeintlich letzten Aktion des Spiels in der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Jones eine Flanke von Danel Sinani (28) zum viel umjubelten Ausgleich ins Kölner Tor. Der Jubel kannte anschließend kein Halten mehr.

"Ich bin einfach nur überglücklich und freue mich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte und wir einen Punkt geholt haben", gab Jones zu. "Wir haben immer weitergemacht und daran geglaubt, dass wir noch was holen können."