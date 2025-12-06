Trotz Last-Second-Ausgleich: St.-Pauli-Trainer keift gegen Ballkinder

Köln - Erst die pure Freude über den späten Ausgleich , dann der Riesenfrust über die Kölner Balljungen. Was war da denn los?

Alexander Blessin platzte nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln regelrecht der Kragen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Trotz des Last-Second-Treffers kurz vor Ablauf der vierminütigen Nachspielzeit sitzt der Frust bei Alexander Blessin (52) vom FC St. Pauli offenbar tief.

Ursache dafür sind aber nicht die zugelassenen Torchancen des 1. FC Köln - vielmehr bringen die Balljungen im Stadion den Pauli-Coach auf die Palme.

"Ich habe lange überlegt, ob ich darüber reden soll, aber es kitzelt und es brennt einfach in mir. Ich will jetzt niemandem vom 1. FC Köln zu nahe treten, aber die Situation kotzt mich wahnsinnig an", sind seine ersten Worte auf der Pressekonferenz.

"Ich verstehe es nicht, dass einige Mannschaften das nicht hinkriegen mit diesen Balljungen", tobt er.

Zum Start der zweiten Halbzeit waren die am Spielfeldrand abgelegten Bälle plötzlich wie von Geisterhand verschwunden. "Mach es doch bitte so, dass die Bälle die ganze Zeit - wie in England - draußen liegen und dann lassen wir die Balljungen in Ruhe und das ist eine faire Lösung."