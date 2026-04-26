FC St. Pauli präsentiert sich wie ein Absteiger! "Werden in dieser Liga überrollt"

Heidenheim - Mit so einer Leistung wird es ganz, ganz schwer! Der FC St. Pauli hat sich bei der verdienten 0:2-Niederlage beim Letzten 1. FC Heidenheim wie ein Absteiger präsentiert - hinten zu anfällig und vorne viel zu harmlos.

Nach der Pleite in Heidenheim schlugen die Führungsspieler Hauke Wahl (32, l.) und Kapitän Jackson Irvine (33, r.) Alarm. © WITTERS

Vor der so wichtigen Partie hatten Trainer Alexander Blessin (52) und auch die Spieler offensiv betont, dass das Ziel Platz 15 sei. Was folgte, war allerdings die Leistung eines Absteigers. Entsprechend kleinlaut gaben sich die Kiezkicker nach der Pleite und korrigierten das Ziel.

"Es ist brutal, weil wir eine riesige Chance hatten", ärgerte sich Kapitän Jackson Irvine (33). "Wenn wir unsere maximale Leistung nicht erreichen, werden wir in dieser Liga überrollt." Und das selbst vom Tabellenletzten.

Das Spiel auf der Heidenheimer Alb startete denkbar schlecht, nach drei Minuten klingelte es bereits im Kasten. Bei einer Ecke guckten alle nur zu, Budu Zivzivadze hatte keine Probleme, das Leder im Tor unterzubringen.

"Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen", erkannte Hauke Wahl (32) an, der allerdings eine Steigerung im Laufe der ersten Hälfte sah. Bis auf eine Großchance von Andréas Hountondji (23) sprang allerdings offensiv wenig heraus (24. Minute).

"Wir haben zu wenig mit dem Ball gemacht. Es ist ein schwieriges Spiel, nachdem wir so früh ein Standardgegentor bekommen haben", wusste auch Irvine. "Am Ende hat es sich nicht so angefühlt, als hätte unser Spielplan funktioniert. Wir haben ihn nicht gut umgesetzt und wurden mit zwei sehr billigen Toren bestraft."