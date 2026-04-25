Heidenheim verschiebt den Abstieg! St. Pauli schlittert in Richtung 2. Liga

Heidenheim - Jetzt wird es ganz schwer! Der FC St. Pauli kann sich nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim den direkten Klassenerhalt abschminken. Durch die Pleite gerät selbst der Relegationsplatz immer mehr in Gefahr.

Traumstart für Heidenheim! Budu Zivzivadze (Zweiter von links) sorgte für die frühe Führung des Tabellenletzten. © Tom Weller/dpa

Vor dem Anpfiff war es in der ausverkauften Voith-Arena ruhig geworden. Es gab eine Gedenkminute für Roger Prinzen (†57), den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Heidenheimer, der am 13. April unerwartet verstorben war.

Lange blieb es aber nicht still. Heidenheim gelang der Traumstart. Nach einer Ecke traf Budu Zivzivadze zur frühen Führung des Letzten (3. Minute). Es war das schnellster Tor in ihrer dreijährigen Bundesliga-Geschichte des FCH.

St. Pauli hingegen brauchte etwas, bis der frühe Rückstand verdaut war. Nach vorne leisteten sich die Kiezkicker zunächst zu viele Abspielfehler. Als es dann einmal schnell ging, war Andréas Hountondji frei durch, scheiterte jedoch stark an Diant Ramaj (24.).

Ansonsten war es alles andere als ein Chancenfestival, beide Teams versuchten ihr Glück mit langen Bällen, die selten ihr Ziel fanden. Mit zunehmender Spieldauer konnte St. Pauli das Spiel aber immer mehr in die Heidenheimer Hälfte verlagern, es fehlte aber noch an der zündenden Idee.

Bis auf einen Pyrka-Schuss in der Nachspielzeit war es deutlich zu wenig im ersten Durchgang aus Sicht der Gäste. Trainer Alexander Blessin reagierte und brachte nach dem Seitenwechsel Eric Smith und Martijn Kaars für Mathias Rasmussen und Joel-Chima Fujita.