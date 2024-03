FC St. Pauli: Quartett kämpft um letzte EM-Tickets, Duo in der WM-Quali gefordert

Hamburg - Sie sind wieder auf Reisen! Sechs Profis des FC St. Pauli sind für ihre Nationalmannschaften nominiert worden und werden dem Zweitliga-Tabellenführer in der kommenden Woche fehlen. Weitere könnten noch folgen.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (28) kämpft mit Bosnien-Herzegowina um eines der letzten EM-Tickets. © Michael Schwartz/dpa

Mit seinen konstant guten Leistungen hat sich Rechtsverteidiger Manolis Saliakas (27) die Nominierung für die griechische Nationalmannschaft verdient. Mit zwei Siegen in den Play-offs könnte sich der Europameister von 2004 noch für die Endrunde in Deutschland qualifizieren. Zunächst treffen die Helenen am Donnerstag (20.45 Uhr) auf Kasachstan, im Finale würde der Sieger aus der Begegnung zwischen Georgien und Luxemburg warten.

Für letztere Nation ist Danel Sinani (26) nominiert worden. Dabei ist der Mittelfeldspieler eigentlich gesperrt. Sollte Luxemburg sein Halbfinale allerdings verlieren, könnte der 26-Jährige im Spiel um Platz 3 auflaufen, da dieses als Freundschaftsspiel gewertet wird.

Ebenfalls um ein EM-Ticket kämpft auch Torhüter Nikola Vasilj (28). Bosnien-Herzegowina misst sich zunächst mit der Ukraine (Donnerstag, 20.45 Uhr), anschließend steht die Partie gegen den Sieger oder Verlierer aus dem Duell zwischen Israel und Island auf dem Plan.

Wieder dabei ist auch Elias Saad (24). Nach seiner freiwillig eingelegten Pause nimmt der Flügelflitzer mit der tunesischen Auswahl an einem internationalen Turnier in Kairo statt. Dort treffen die Nordafrikaner zunächst auf Kroatien (22. März, 19 Uhr), je nach Ausgang wartet in einem weiteren Spiel der Sieger bzw. Verlierer der Begegnung zwischen Gastgeber Ägypten und Neuseeland auf Tunesien.