FC St. Pauli: Saliakas muss mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden

Manolis Saliakas musste am Sonntag unter Schmerzen und Tränen ausgewechselt werden. Sein Trainer Fabian Hürzeler ahnte bereits nach zehn Minuten nichts Gutes.

Von Robert Stoll

Hamburg - Ihn haut eigentlich nichts so schnell um! Manolis Saliakas (26) musste am Sonntag bei der Nullnummer des FC St. Pauli gegen den 1. FC Magdeburg mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden.

St. Paulis Manolis Saliakas musste mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden. © IMAGO / Susanne Hübner Es lief bereits die 82. Minute in einem intensiven Spiel, als der griechische Rechtsverteidiger nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen blieb. Sofort eilten die Physios auf den Platz und behandelten ihn. Nach einigen Augenblicken stand Saliakas, gestützt von James Morgan (48), auf und verließ den Rasen. Für ihn kam Philipp Treu (22) in die Partie. "Ich glaube, er hatte einen doppelten Krampf, also an beiden Beinen", sagte Trainer Fabian Hürzeler (30) nach der Partie und gab zu, "das habe ich so auch selten erlebt. Aber wenn der griechische Flügelflitzer loslegt, dann ist das schon sehr leidenschaftlich und sehr laufintensiv." FC St. Pauli St.-Pauli-Stürmer Albers bleibt trotz Nullnummer ruhig: "Müssen nur die Tore machen" Da könne, so der 30-Jährige, schon einmal vorkommen, dass "der Muskel irgendwann sagt: 'Du, das reicht'".

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler ahnte nach zehn Minuten schon Böses