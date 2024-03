FC St. Pauli: Saliakas verpasst die EM dramatisch, Saad feiert sein Debüt

Jackson Irvine (31, v.) zog mit Australien vorzeitig in die nächste WM-Quali-Runde ein. © IMAGO / Sports Press Photo

Den Anfang machten am Dienstag Jackson Irvine (31) und Connor Metcalfe (24). Mit Australien stand das vierte Vorrundenspiel der asiatischen WM-Quali an. Wie schon am vergangenen Donnerstag hieß der Gegner Libanon.

Auf das 2:0 im Hinspiel folgte ein 5:0 im Rückspiel. Beide Kiezkicker standen bei den Socceroos in der Startelf. Während Irvine durchspielte, wurde Metcalfe nach 67 Minuten ausgewechselt. Durch den vierten Sieg im vierten Spiel ist Australien vorzeitig in die nächste Quali-Runde eingezogen.

Ganz anders erging es hingegen Manolis Saliakas (26). Der verfolgte wie schon das Play-off-Halbfinale zuvor auch das Finale von der Bank aus - und es wurde besonders dramatisch. Die Griechen gingen gegen Georgien als klarer Favorit in die Partie, mussten sich aber im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Damit verpasste der Europameister von 2004 die Teilnahme und auch eine Partie im Hamburger Volksparkstadion. Die wird nun Georgien am 22. Juni (15 Uhr) gegen Tschechien bestreiten.

Große Freude herrschte bei Elias Saad (24). Der Flügelflitzer gab beim Vier-Nationen-Turnier in Ägypten sein Debüt für die tunesische Nationalelf. Beim Spiel um Platz drei gegen Neuseeland wurde der 24-Jährige zur Pause eingewechselt und erlebte mit, wie sein Team die Kiwis nach torlosen 90 Minuten vom Punkt aus mit 4:2 schlug.