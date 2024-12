Trotz verschossenem Strafstoß: St. Pauli schlägt dominanten VfB!

Johannes Eggestein brachte die Kiezkicker mit seinem Tor in der 21. Minute in Führung. © Tom Weller/dpa

Auch in Stuttgart wurde vor Beginn der Partie zunächst vollstes Mitgefühl mit allen Opfern und Angehörigen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ausgedrückt.

Mit einer Schweigeminute zeigten sowohl die Mannschaften als auch die Besucher der MHP Arena ihre Anteilnahme. Beide Teams traten anlässlich der Geschehnisse mit Trauerflor an.

Umso munterer war schließlich allerdings der Auftakt der Partie. Sowohl die "Boys in Brown" als auch die Gastgeber suchten den Weg nach vorne.

Zuerst belohnen, durften sich aber die Gäste aus dem Norden. Mit seinem Treffer brachte Johannes Eggestein St. Pauli in der 21. Minute in Führung - unhaltbar für Alexander Nübel, nach einem klaren Patzer in der Defensive der Gastgeber.

Richtig zu tun hatte allerdings auch Nicola Vasilj. Denn eigentlich hatte der VfB häufiger die Chance, das Leder einzunetzen.

Der FCSP-Keeper verhindert dies bis zum Schluss aber mit Erfolg. Mit einer Führung der Kiezkicker verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Pause.