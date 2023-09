FC St. Pauli siegt im "Heimspiel" bei Hertha BSC und ist neuer Tabellenführer

Nur wenige Augenblicke später rückte Deniz Aytekin in den Fokus. Der Schiedsrichter entschied nach einem Foul an Eric Smith auf Elfmeter für die Kiezkicker. Nach Rücksprache mit Video-Assistent Sören Starks nahm er seine Entscheidung aber zurück - einer sehr harte und fragwürdige Entscheidung!

Von der Alten Dame kam bis dato so gut wie nichts. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde zeigte sich auch Haris Tabakovic und kam per Kopf zum ersten Abschluss der Berliner. Doch FCSP-Torwart Nikola Vasilj packte sicher zu.

Am Ende nahm die Partie noch einmal an Fahrt auf. © Andreas Gora/dpa

Die Gäste aus Hamburg ließen sich davon aber nicht beeindrucken. In der Nachspielzeit und kurz nach Wiederanpfiff hatte Saad zweimal das 2:0 auf dem Fuß. Die Abschlüsse des Flügelangreifers landeten aber jeweils knapp neben dem Gehäuse.

Mit der Führung hatte St. Pauli die Partie weiter fest im Griff, Hertha ging nun aber rustikaler zu Werke und versuchte sich sprichwörtlich in die Begegnung zurück zu kämpfen. Offensiv kam aber immer noch viel zu wenig. Von der gefährlichen Offensive der vergangenen Wochen war nichts zu sehen.

Ganz im Gegenteil von den Boys in Brown. Sie drängten auf die Vorentscheidung, blieben im Abschluss aber glücklos - bis zur 74. Minute.

Erst knallte Hartel einen Kopfball gegen die Latte, doch St. Pauli blieb dran. Nach einer Saliakas-Flanke stieg der Kapitän in die Luft und köpfte unnachahmlich zum 2:0 ein. Und das mit 1,77 Meter!

Die Vorentscheidung? Mitnichten! St. Pauli brachte sich selbst in Bedrängnis. Der eingewechselte Jackson Irvine konnte einen Vasilj-Pass nicht annehmen, Bouchalakis passte ins Zentrum auf Joker Derry Scherhant, der eiskalt zum Anschlusstreffer verwandelte (83.). Plötzlich war die eigentlich entschiedene Partie wieder offen.

Hertha warf am Ende alles nach vorne, doch die Kiezkicker verteidigten die Führung mit Mann und Maus und brachten die Führung über die Zeit. Durch den dritten Dreier in Folge sprang die Hürzeler-Elf an die Tabellenspitze und empfängt am kommenden Samstag im nächsten Topspiel den 1. FC Nürnberg. Hertha hingegen muss den nächsten Rückschlag verkraften und reist in der kommenden Woche zum Krisengipfel nach Schalke.